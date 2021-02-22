Наталья Рудова обнажилась назло хейтерам

Артистка Наталья Рудова опубликовала пляжное фото, но встретила волну негатива. В итоге она выложила в Instagram более откровенно фото.

«Не отсвечивай! Будь как все! Будь серой мышью! Так учили нас в школе, так говорят своим детям, так рождается зажатое общество и люди, которые не могут проявить себя. Все, что выходит за рамки их нормы, под запретом», — подписала Рудова фото в Instagram.

Она напомнила, что великие художники воспевали женское тело как произведение искусства. А сейчас некоторые люди пытаются все опошлить.

«Голая женщина — дура и чья-то игрушка только в уме ограниченного человека. Если вы зажаты, не можете мыслить широко, это ваша проблема. Желание унизить — это желание рассказать о ваших комплексах», — подчеркнула артистка.