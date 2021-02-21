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МИД Австрии призвал «не рубить сук» в вопросе санкций против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

При обсуждении санкций против России из-за Алексея Навального Евросоюзу не надо «рубить сук, на котором ЕС сам сидит», заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

В понедельник главы МИД стран Евросоюза обсудят «соразмерную реакцию» на ситуацию вокруг Навального. Ожидается, что дипломаты попросят Европейскую службу внешних связей (EEAS) представить список лиц и организаций, которым планируют запретить въезд и заморозить активы.

Глава МИД в интервью изданию Welt am Sonntag предостерег от чрезмерной реакции на случившееся с Навальным. «Иначе мы таким образом отпилим сук, на котором сами сидим», — предупредил он. По его словам, санкционный список должен быть «грамотным с политической точки зрения и надежным — с юридической».

Он полагает, что ЕС нуждается, с одной стороны, в диалоге с Москвой, а с другой — в случае необходимости должен ясно заявлять о несогласии с теми или иными действиями. «Россия — это реальность по соседству с нами», — указал австрийский министр.

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Топ комментариев

Sick Katze

Обычный сектант, чему тут удивляться.Кстати, Навальный признан виновным в клевете на ветерана И.С.Артёменко.По...

ivanbak

Принудительное обследование психиатром. С него и начинать

pepelmetal

Так он по любому донатит, но потом кричит "Путин где мои деньги"

Sick Katze

"Блажен, кто верует!Тепло ему на свете..."(с)Знаешь, что в обиходе означает слово "блаженный"?
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