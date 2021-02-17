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Дочь Кафельникова обнажилась для образа «девушки мечты»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/kafelnikova_a

Модель Алеся Кафельникова и дочь бывшего теннисиста Евгения Кафельникова опубликовала в своем Instagram откровенные фотографии, на которых девушка позирует топлес, прикрывая обнаженную грудь руками.

«Сама себе девушка мечты», — подписала она пост. Съемки проходили на территории виллы, расположенной на Бали, автором откровенных фотографий выступила фотохудожница Полина Бертранд

Вид 22-летней модели вызвал восхищение фанатов. Некоторые отметили, что никогда не понимали, откуда у худеньких девушек берется роскошная грудь. Другие предположили, что Кафельникова беременна.

Ранее модель попала в список самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет по версии издания Forbes. Девушка приходится дочерью двукратному победителю турниров серии «Большого шлема» в одиночном разряде Евгению Кафельникову.

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