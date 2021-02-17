Российский суд запретил «мрачное» аниме

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга признал запрещенными к распространению в России четыре японских аниме — «Князь тьмы и герой», «Князь тьмы с задней парты», «Клинок маню» и «Натюрморт в серых тонах», сообщает пресс-служба городских судов.

Попавшие в запретительный список аниме размещены на портале YummyAnime. Из решения суда неясно, касается ли запрет исключительно данного сайта или распространение аниме запрещено на всей территории России.

Прокуратура Санкт-Петербурга в середине декабря подала иски в суды с требованием запретить в России несколько популярных аниме. В частности, ведомство попросило запретить сериалы «Тетрадь смерти», «Наруто», «Межвидовые рецензенты», «Токийский Террор» и «Эльфийская песнь».

Ранее суды в Петербурге уже признали запрещенными «Тетрадь смерти», «Эльфийская песнь», «Ложные выводы», «Сладкая жизнь» и ряд других. Претензии прокуратуры связаны с «мрачным» содержанием аниме, которое может подтолкнуть несовершеннолетних к деструктивному поведению.