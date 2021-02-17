«Калашников» представит автомат АК-19 под натовский патрон

Концерн «Калашников» представит на выставке IDEX-2021 в Абу-Даби новый автомат АК-19, созданный под натовский патрон 5,56 на 45 миллиметров, сообщил представитель концерна Владимир Онокой.

«Нынешняя конструкция АК-12 позволила обеспечить минимально возможный вес при сохранении необходимой прочности и надежности. Обычно автоматы с современным "обвесом" достаточно тяжелые, стрелок быстрее утомляется, а вот с АК-19 такого ощущения нет», — приводит РИА Новости слова Онокая.

Автомат создан на базе стоящего на вооружении российской армии автомата АК-12. Заявки на АК-19 стали приходить еще до принятия на вооружение базовой версии для Вооруженных сил России.

Экспортный вариант автомата получил новые элементы от АК-12 — легкий и эргономичный регулируемый приклад, диоптрический прицел и быстросъемный глушитель.