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Производители попросили поднять цены на колбасу и сосиски

Источник:
«Коммерсанту»
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Фото: © Sibnet.ru

Мясопереработчики попросили торговые сети повысить закупочные цены на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски, из-за роста стоимости сырья.

Поставщики направляют в сети соответствующие запросы. Речь идет о повышении закупочных цен на 10%, сообщил «Коммерсанту» представитель «Ленты». Эту информацию газете подтвердил собеседник и в другой торговой компании.

«Единственный способ производителей сохранить маржу — это транслировать повышение цен для розницы», — объяснил коммерческий директор АПФ «Наша житница» Артем Кудимов.

Мясопереработчики рассказали, что года назад 1 килограмм тушки бройлера первой категории стоил 87-92 рубля, то сегодня — 134-138 рублей. Свинина на кости стоила 119 рублей за 1 килограмм, а сейчас — 134-138 рублей.

Цены на говядину также за год также могут вырасти на 15%.

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Топ комментариев

corrector

Да есть жешь ! Поддерживаю мужика на все СТО !

TAlex

Меня одного тошнит от Навального и того, как облизывают его промежность, в таких вот новостях?

Disobedient

Кабалу у тебя цитировать лучше получается.)))А сектора известно какие, самые "бедные" по добыче природных...

DADMAL

зоозащитники вы достали может уже пора бы решить проблему на корню ? в 90 столько проблем небыло собак...
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