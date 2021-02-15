Плюсовые температуры придут в Иркутскую область

Погода изменится в Иркутской области, в отдельных районах в ближайшие дни потеплеет до +3 градусов, сообщается на сайте Иркутского Гидрометцентра.

По информации синоптиков, в ночь на вторник в Приангарье будет 21-16, местами до 33 градусов мороза. В северных и верхнеленских районах при прояснении – до 47 градусов холода. В дневные часы в регионе будет 8-13 градусов ниже нуля, в горах Восточного Саяна – до плюс 1 градуса.

В среду местами ожидается небольшой снег. Ночью будет 13-18, в отдельных районах – до 38 градусов мороза. Днем в основном будет 3-8 градусов ниже нуля, в западных, северо-западных и южных районах при облачной погоде – до 3 градусов выше нуля.

В четверг ожидается небольшой, местами умеренный снег. ночью будет 8-13, при прояснении до 23 градусов ниже нуля. Днем будет 2-7 градусов со знаком «минус», местами до минус 17 градусов. В южных и центральных районах при малооблачной погоде – до 3 градусов тепла.