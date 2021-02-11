Россия пригрозила Евросоюзу «зеркалом» за новые санкции

Москва зеркально ответит на принятие Евросоюзом новых ограничительных мер, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя последние высказывания европейских дипломатов.

«Абсолютно недопустимо использовать права человека, ссылаться на демократические принципы в качестве геополитического инструментария», — подчеркнула Захарова, предупредив о последствиях новых санкций.

Ранее стало известно, что Евросоюз разрабатывает очередной пакет санкций в отношении России, при этом на данном этапе процесс является конфиденциальным, поэтому европейские дипломаты пока никак его не комментируют.

Решение о введении ограничительных мер традиционно принимается единогласным голосованием всех государств-членов объединения, если хотя бы один участник будет против, санкции останутся на бумаге.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 4 февраля прилетел в Москву, на следующий день он провел встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Спустя несколько дней Боррель допустил ввод новых санкций против России, упрекнув Москву в нежелании восстановить конструктивные отношения с Европой.