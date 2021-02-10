Два российских фильма вошли в шорт-лист «Оскара»

Фильм «Дорогие товарищи!» Андрея Кончаловского и «Гунда» Виктора Косаковского вошли в шорт-лист премии «Оскар» по итогам 2020 года. Американская академия кинематографических искусств и наук объявила короткий список претендентов на «Оскар» 9 февраля.

«Дорогие товарищи!» Кончаловского представлены в номинации «Лучший международный фильм». Среди его конкурентов датский фильм «Еще по одной» Томаса Винтерберга, французская драма «Ты и я» Филиппо Менегетти, иранская драма «Солнечные дети» Маджида Маджиди и другие.

Историческая драма «Дорогие товарищи!» рассказывает о работнице парткома Людмиле, которая искренне верит в то, что строит коммунистическое общество.

Тем временем в советском Новочеркасске начинаются забастовки, правительственная комиссия решает ввести в город армию. На площади начинается бойня и без вести пропадает дочь-подросток Людмилы. Тогда стройная картина мира убежденной коммунистки рушится в одночасье.

Фильм «Гунда» Виктора Косаковского попал в номинацию «Лучший документальный фильм». С ним будут соревноваться такие фильмы как «Ва-банк: борьба за демократию», «Охотники за трюфелями», «Добро пожаловать в Чечню», «Агент крот».

Черно-белый фильм российского режиссера «Гунда» посвящен жизни свиньи по кличке Гунда, ее поросят, а также коровы и курицы. Картина снята без музыки, закадрового голоса или экранного текста.

93-я церемония вручения наград премии «Оскар» за заслуги в области кинематографа за 2020 год состоится 25 апреля 2021 года. В настоящее время премия «Оскар» вручается по 24 основным номинациям, главные из которых — «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучшая мужская роль», «Лучшая женская роль».