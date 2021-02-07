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Полет «атомного медведя» показали на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство обороны опубликовало на своем YouTube-канале видео полета стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС (по натовской классификации Bear — «Медведь»).

Летно-тактическое учения прошло в Амурской области. На виде показаны взлет и посадка стратегических ракетоносцев, а также их полет.

«Летчики выполнили воздушное патрулирование в заданном районе, полеты по маршруту в сложных метеоусловиях», — уточнили в ведомстве.

Бомбардировщики Ту-95МС — воздушный компонент ядерной триады России. Они способны нести стратегические авиационные крылатые ракеты большой дальности и поражать цели в глубоком тылу противника.

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