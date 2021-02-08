Для роста и густоты: что подарить бородачу

Борода и не думает сдавать позиции, более того, обретает все новые формы и молодеет, становясь атрибутом брутальности и стиля на лицах совсем юных красавцев. Но моделирование бороды — целая наука, требующая массы вспомогательных инструментов и средств. Поэтому любой опытный бородач обрадуется стайлингу, а новичкам не обойтись без комплексов для роста.

Эксперимент австралийских психологов показал: женщины считают бородатых мужчин более сексуально привлекательными, чем усатых или гладко выбритых. На подсознательном уровне густая борода воспринимается как признак высокой потенции.

Чтобы отрастить симпатичную бороду, надо воздействовать на нее и снаружи, и изнутри. Сейчас существует достаточное количество средств для роста бороды, начиная от спреев и заканчивая специальными БАДами. Интернет-магазин Borodach812 подготовил беспроигрышные варианты подарков, которые дамы могут сделать своим любимым бородачам.

Миноксидил — главный препарат для новичков

Миноксидил — давно известное вещество, применяемое для роста волос. Его преимущество очевидно — даже одного этого средства достаточно для появления бороды. Препараты на основе миноксидила стоят недорого, эффективны и достаточно безопасны, хотя в некоторых случаях наблюдаются индивидуальные побочные эффекты — зуд и покраснение кожи.

Цена миноксидила начинается от 890 рублей. Наиболее известным является миноксидил бренда «Киркланд», но в последнее время появились более качественные и современные препараты на основе миноксидила европейских производителей, которые по своим свойствам значительно лучше.

Чтобы отрастить бороду, понадобится терпение — в среднем на это уходит полгода. Редко бывают случаи, когда желаемый результат достигается за три-четыре месяца или, наоборот, требуется восемь-десять месяцев.

Но в любом случае после 30 дней применения средств, как правило, уже заметны первые изменения, позволяющие оценить эффективность.Варианты подарков для новичка-бородача:

Комплект на 1 месяц «Быстрый START» и тонизирующий гель Beardilizer

Minoxidil Kirkland 5% (3 месяца) и расческа для бороды

«Миноксидил 10 %»

«Бородатые» элементы и продукты

Для роста бороды организму необходимы D-биотин, рибофлавин, фолиевая и никотиновая кислота, бета-каротин, L-метионин, витамины E, A, C, D. Поэтому стоит сказать «да!» специализированным витаминным комплексам для бороды: даже при отличном здоровье такие добавки не будут лишними.

Специализированные витамины для бородачей выпускают как в виде таблеток, капсул, так и в виде спрея. Варианты подарков для опытного бородача:

Масло для роста бороды O.G. и триммер 3-в-1

Витамины Beardilizer и бальзам для бороды

Спрей BearDilizer и шампунь для бороды

В дополнение к этому полезно скорректировать диету. Так, насытят необходимыми витаминами и минералами томаты, мясо и рыба (за исключением полуфабрикатов), семена тыквы и подсолнечника, свекла, бобовые культуры и орехи.

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