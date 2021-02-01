Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Депутат Европарламента от Эстонии выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Яак Мадисон объяснил, что выдвинул кандидатуру Трампа в связи с тем, что это первый президент США за последние 30 лет, во время службы которого руководимая им страна не начинала войн.

«Под его руководством на Ближнем Востоке был подписан ряд мирных соглашений, которые помогли обеспечить стабильность и мир в регионе. Посмотрим, кто получит Нобелевскую премию мира», — написал парламентарий в Facebook.

Нобелевская премия мира присуждается в Осло ежегодно с 1901 года. Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут члены национальных парламентов и правительств разных стран.

Также в этом списке члены международных судов, ректоры университетов, действующие и бывшие члены и советники норвежского Нобелевского комитета. Считается, что чем больше заявителей у кандидатуры, тем выше шансы на итоговый успех

В прошлом году обладателем Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа — за усилия в борьбе с голодом. В 2009 году награду получил 44-й президент США Барак Обама.