НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Источник:
Sibnet.ru
261 2
Фото: Piotrus / CC BY 3.0

Депутат Европарламента от Эстонии выдвинул бывшего президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Яак Мадисон объяснил, что выдвинул кандидатуру Трампа в связи с тем, что это первый президент США за последние 30 лет, во время службы которого руководимая им страна не начинала войн.

«Под его руководством на Ближнем Востоке был подписан ряд мирных соглашений, которые помогли обеспечить стабильность и мир в регионе. Посмотрим, кто получит Нобелевскую премию мира», — написал парламентарий в Facebook.

Нобелевская премия мира присуждается в Осло ежегодно с 1901 года. Согласно уставу Нобелевского фонда, выдвигать кандидатов могут члены национальных парламентов и правительств разных стран.

Также в этом списке члены международных судов, ректоры университетов, действующие и бывшие члены и советники норвежского Нобелевского комитета. Считается, что чем больше заявителей у кандидатуры, тем выше шансы на итоговый успех

В прошлом году обладателем Нобелевской премии мира стала Всемирная продовольственная программа — за усилия в борьбе с голодом. В 2009 году награду получил 44-й президент США Барак Обама.

Еще по теме
США отвергли свою причастность к протестам в России
Запад введет санкции для дворца из расследования Навального
Песков рассказал о попытке Путина докричаться до здравого смысла
Песков раскрыл подробности разговора Путина с Байденом
смотреть все
Политика #Мир
О самом главном
Свет и диета: как восстановить режим сна?
Полуженатая страна: почему опустели загсы?
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Как рассчитать личное денежное число
Браслеты судьбы: что означают линии на запястье
Все статьи
Картина дня
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
США отвергли свою причастность к протестам в России
Российским нефтяникам заплатят из бюджета
Подорожал проезд грузовиков по российским дорогам
Подробности
•
Что скрывают кости: надо ли эксгумировать группу Дятлова?
•
Квест вместо митинга: как ОМОН переиграл Навального
•
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
•
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Соратник Виссариона заявил о пытках в СИЗО Новосибирска
Сибирь 01.02.2021 18:38
Мэра Томска оставили в СИЗО до весны
Сибирь 01.02.2021 17:40
Пьяный водитель «скорой» в Бурятии врезался в микроавтобус
Сибирь 01.02.2021 17:18
Выживший при сходе лавины подросток уедет к бабушке в Липецкую область
Сибирь 01.02.2021 16:31
Самое популярное
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
6546
США похитили российский «Панцирь»
2956
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
2889
Названы самые страшные компьютерные игры
2582
Обсуждение (2)
Картина дня
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
США отвергли свою причастность к протестам в России
Российским нефтяникам заплатят из бюджета
Подорожал проезд грузовиков по российским дорогам
Актуальные темы
Дела Навального
187
Бывший СССР
34
Человек и космос
77
Русские машины
32
Климатические войны
43
Подробности
Что скрывают кости: надо ли эксгумировать тела группы Дятлова?
Квест вместо митинга: новосибирский ОМОН переиграл Навального
Подвиг Зои Космодемьянской: как было на самом деле
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Мультимедиа
На языке кошек: как понять питомца
Как выбрать презерватив: размер и материал
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
105
Президент Навальный: какой будет жизнь в России?
101
Опубликовано видео «дворца Путина» в Геленджике
56
Кремль опроверг планы по присоединению Донбасса
50
Рейтинг Путина пробил десятилетний минимум
50
Объявился владелец «дворца Путина» в Геленджике
Sibnet.Ru