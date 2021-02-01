Одинокому коту из новосибирского зоопарка привезли невесту

Пара мраморных кошек будет жить в новосибирском зоопарке – раньше кот Пират жил один, теперь у него появилась невеста по имени Диа из Арабских Эмиратов. Такие кошки – первые в зоопарках России.

«Мраморные кошки ведут одиночныи образ жизни, поэтому Диа и Пират живут каждыи в своем вольере. Сотрудники зоопарка наблюдают за ними и уже видят разницу характеров, пищевых предпочтении. Пират довольно быстро привык к людям, он всегда спокоен и любопытен. Диа совсем другая: эмоциональная и очень осторожная», – сообщается на страницах зоопарка в соцсетях.

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Мраморные кошки обитают в Юго-Восточнои Азии. Это малоизученныи вид, точных данных о численности их природнои популяции нет. В зоопарках мира содержится всего девять мраморных кошек, в России их никогда раньше не было.

Редких кошек уже можно увидеть в зоопарке, они живут на втором этаже павильона «Тропическии мир».