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Крупные астероиды промчатся мимо Земли

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Сразу два крупных астероида пролетят мимо Земли в пятницу, 29 января, сообщает Центр изучения околоземных объектов NASA.

Астероид 2021 AG7, диаметр которого оценивается учеными в интервале от 47 до 110 метров, приблизится к Земле на минимальное расстояние в 11.50 по московскому времени. Небесное тело разминется с нашей планетой на дистанции, в 11 раз превышающей путь до Луны.

Еще один астероид 2021 AF7 размерами от 24 до 53 метров пролетит мимо Земли в 22.37 по московскому времени. Исследователи NASA отмечают, что оба космических странника не представляют угрозы для планеты.

По Туринской шкале, которая оценивает опасность небесных тел для Земли, оба астероида имеют ноль баллов — это означает, что вероятность столкновения данных объектов с нашей планетой ничтожна.

Ученые постоянно следят за орбитами космических объектов, представляющих потенциальную опасность для людей. Считается, что астероиды размером от 50 метров, которые могут вызвать значительные разрушения на поверхности, сталкиваются с Землей раз в тысячу лет.

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