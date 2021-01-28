Россия догнала по коррупции Габон и Мали

Россия оказалась на 129-м месте в рейтинге стран по уровню восприятия коррупции за 2020 год, составленном международной организацией Transparency International. Всего в списке 180 государств.

Согласно опубликованному на сайте организации документу, Россия получила 30 баллов из 100, столько же набрали Азербайджан, Габон, Малави и Мали. В исследовании отмечается, что место России в индексе отражает отсутствие системного противодействия коррупции.

По мнению Transparency International, системная борьба подменяется единичными уголовными делами и точечными изменениями в законодательстве. Индекс был составлен на основе опросов экспертов и предпринимателей, проведенных независимыми организациями.

Индекс восприятия коррупции измеряет уровень восприятия коррупции в государственном секторе различных стран. Он выходит ежегодно с 1995 года. Лучшие показатели в рейтинге за 2020 год имеют Дания и Новая Зеландия, а худшие — у Сомали и Судана.