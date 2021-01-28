Киркоров «сыграет» на Евровидении-2021 за чужую страну

Филипп Киркоров готовит песню для Евровидения-2021, композицию исполнит представительница Молдовы Наталья Гордиенко.

«Теперь это официально! Мы собираемся покорять Евровидение- 2021 вместе с @natalitsa (Натальей Гордиенко) из Молдовы… Готовится очень "сладкая" премьера! Скоро новая песня», — написал Филипп Киркоров в Instagram.

Производством песни дня Евровидения-21 занимается целая команда. Сам Киркоров представлял конкурс от России в 1995 году, заняв 17 место. А в 2019 году готовил к шоу Сергея Лазарева, который в итоге занял третье место. Теперь артист решил помочь участникам другой страны.

Родной страной Киркорова считается Болгария, где он родился. Но считается он российским артистом. У поп-короля есть звания народного артиста России, Украины и Молдавии.