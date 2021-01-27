Американским военным разрешили сережки и помаду

Военнослужащим в США разрешат носить сережки и прически с хвостами, а также красить губы и наносить маникюр, сообщается на новостном портале армии США. Изменения начнут действовать с 24 февраля после дискуссии о правилах в армии.

«Это один из способов, с которым мы работаем над улучшением жизни наших солдат, наших войск, ставящих людей на первое место, понимая их проблемы, предпринимая меры, когда это необходимо», — цитирует заместителя начальника штаба армии США Гэри Брито издание The Hill.

Брито подчеркнул, что армейская политика направлена на поддержку равенства в армии США. По действующим правилам военным в американской армии запрещено носить сережки, красить губы и собирать волосы в пучок.

Ранее министр обороны США Марк Эспер выпустил директиву о расовой дискриминации в армии, где назвал существующую политику минимального количества волос у военных «расистской». Теперь военнослужащим разрешат заплетать волосы в две косы или носить хвост.

25 января новый президент США Джо Байден отменил запрет бывшего президента Дональда Трампа на службу в армии трансгендеров, которых в армию допустил другой президент-демократ — Барак Обама.