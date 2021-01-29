Восьмой сезон «Склифосовского»: хирург Брагин наедине с болезнью

Восьмой сезон сериала «Склифосовский» стартует на канале «Россия» 1 февраля. В этот раз зрителям предстоит наблюдать не только за перипетиями личных жизней медиков, но и за историей болезни главного героя — гениального хирурга Брагина. А также познакомиться с новыми героями в исполнении звездных актеров.

Показ восьмого сезона «Склифосовского» начинается 1 февраля в 21.20 на телеканале «Россия 1».

В новом сезоне «Склифа» героев ждет проверка на прочность, как в работе, так и в личной жизни. Условия работы в главном институте скорой помощи станут еще экстремальнее, отношения — эмоциональнее.

В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Евгения Дмитриева, Константин Юшкевич, Андрей Ильин, Игорь Гордин, Нина Усатова, Татьяна Догилева, Анна Якунина, Андрей Барило, Владимир Жеребцов, Мария Рыщенкова, Ирина Основина, Екатерина Травова, Владимир Довжик, Евгения Лютая, Галина Безрук, Филипп Горенштейн, Линда Лапиньш.

Сюжет восьмого сезона

В финале предыдущего сезона хирург Олег Брагин (Аверин) узнал о том, что серьезно болен. Его коллега и жена Марина Нарочинская (Куликова) готова поставить на уши всю современную медицину, но превратить талантливого врача в пациента непросто.

Под угрозой оказывается все отделение: после громкого скандала хирург Павлова (Яковлева) вынуждена оставить кресло заведующего, но продолжает бороться за дело своей жизни.

В отношения Ольги (Дмитриева) и Куликова (Юшкевич), кажется, возвращается любовь. Для Нины (Якунина) вторая беременность становится настоящим вызовом, а ее супруг Неклюдов (Барило), которого и без того сложно назвать примерным отцом и образцовым мужем, снова подкидывает неприятный сюрприз.

В отделении появляются новые сотрудники: стажеры Василиса (Безрук) и Николай (Горенштейн) с рвением приступают к работе. Но их методы сильно разнятся с принципами «старичков» из института скорой помощи. Да и истинные мотивы Василисы и Николая не до конца ясны.

Что будет с Брагиным?

Брагин в новых сериях продолжит спасать человеческие жизни. Когда страшный диагноз застает его врасплох, герой не поддается панике, а еще с большим остервенением бросается в работу, принимая радикальные решения.

«Я сам просил авторов и продюсеров, чтобы у моего героя возникла тема болезни, которую мы всегда пытаемся избегать. С больным человеком людям страшно общаться, так заболевший остается один на один со своей бедой. Я хочу показать, какой путь проходит человек, соприкоснувшийся с болезнью, чтобы этот путь был испытанием, но не отчаянием», — приводит слова Максима Аверина телеканал «Россия».

Болезнь Брагина приведет в сериал нового персонажа — молодого врача Еву Мерц (Лапиньш). Амбициозной и смелой Еве достанется непростой пациент — сам Олег Брагин. В этом взаимодействии героине придется укрощать строптивого хирурга, чтобы справится с его болезнью.

Ситуация Брагина аукнется и на его супруге Марине Нарочинской. Она готова пойти на все, чтобы спасти любимого человека, но независимый Брагин привык жить по собственным правилам.

«Когда ты пытаешься помочь и ничего не получается – это самое страшное. Это непонимание, отчаяние, тупик. Я в жизни проходила это, и мне было тяжело снова в это погружаться. Но, благодаря этому, сцены получались более тонкими, пронзительными», – рассказала Мария Куликова.

О продолжении

Известно, что съемочная группа «Склифосовского» уже приступила к работе над девятым сезоном сериала. Судя по тому, что Брагин значится в списке актеров — за восьмой сезон с ним ничего страшного не случится.

В девятом сезоне также появится новая героиня, которую исполнит известная актриса Мария Порошина. Кого именно она сыграет — пока держится в секрете. Некоторые персонажи, наоборот, покинут проект. Например, в актерском составе девятого сезона «Склифа» нет актера Андрея Барило, который сыграл в сериале врача Евгения Неклюдова.