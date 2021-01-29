НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Восьмой сезон «Склифосовского»: хирург Брагин наедине с болезнью

Источник:
Sibnet.ru
145 0
Фото: © предоставлено каналом «Россия»
Восьмой сезон сериала «Склифосовский» стартует на канале «Россия» 1 февраля. В этот раз зрителям предстоит наблюдать не только за перипетиями личных жизней медиков, но и за историей болезни главного героя — гениального хирурга Брагина. А также познакомиться с новыми героями в исполнении звездных актеров.
Показ восьмого сезона «Склифосовского» начинается 1 февраля в 21.20 на телеканале «Россия 1».

В новом сезоне «Склифа» героев ждет проверка на прочность, как в работе, так и в личной жизни. Условия работы в главном институте скорой помощи станут еще экстремальнее, отношения — эмоциональнее.

В ролях: Максим Аверин, Мария Куликова, Елена Яковлева, Евгения Дмитриева, Константин Юшкевич, Андрей Ильин, Игорь Гордин, Нина Усатова, Татьяна Догилева, Анна Якунина, Андрей Барило, Владимир Жеребцов, Мария Рыщенкова, Ирина Основина, Екатерина Травова, Владимир Довжик, Евгения Лютая, Галина Безрук, Филипп Горенштейн, Линда Лапиньш.

Сюжет восьмого сезона

В финале предыдущего сезона хирург Олег Брагин (Аверин) узнал о том, что серьезно болен. Его коллега и жена Марина Нарочинская (Куликова) готова поставить на уши всю современную медицину, но превратить талантливого врача в пациента непросто.

Под угрозой оказывается все отделение: после громкого скандала хирург Павлова (Яковлева) вынуждена оставить кресло заведующего, но продолжает бороться за дело своей жизни.

В отношения Ольги (Дмитриева) и Куликова (Юшкевич), кажется, возвращается любовь. Для Нины (Якунина) вторая беременность становится настоящим вызовом, а ее супруг Неклюдов (Барило), которого и без того сложно назвать примерным отцом и образцовым мужем, снова подкидывает неприятный сюрприз.

В отделении появляются новые сотрудники: стажеры Василиса (Безрук) и Николай (Горенштейн) с рвением приступают к работе. Но их методы сильно разнятся с принципами «старичков» из института скорой помощи. Да и истинные мотивы Василисы и Николая не до конца ясны.

Что будет с Брагиным?

Брагин в новых сериях продолжит спасать человеческие жизни. Когда страшный диагноз застает его врасплох, герой не поддается панике, а еще с большим остервенением бросается в работу, принимая радикальные решения.

«Я сам просил авторов и продюсеров, чтобы у моего героя возникла тема болезни, которую мы всегда пытаемся избегать. С больным человеком людям страшно общаться, так заболевший остается один на один со своей бедой. Я хочу показать, какой путь проходит человек, соприкоснувшийся с болезнью, чтобы этот путь был испытанием, но не отчаянием», — приводит слова Максима Аверина телеканал «Россия».

Болезнь Брагина приведет в сериал нового персонажа — молодого врача Еву Мерц (Лапиньш). Амбициозной и смелой Еве достанется непростой пациент — сам Олег Брагин. В этом взаимодействии героине придется укрощать строптивого хирурга, чтобы справится с его болезнью.

Ситуация Брагина аукнется и на его супруге Марине Нарочинской. Она готова пойти на все, чтобы спасти любимого человека, но независимый Брагин привык жить по собственным правилам.

«Когда ты пытаешься помочь и ничего не получается – это самое страшное. Это непонимание, отчаяние, тупик. Я в жизни проходила это, и мне было тяжело снова в это погружаться. Но, благодаря этому, сцены получались более тонкими, пронзительными», – рассказала Мария Куликова.

О продолжении

Известно, что съемочная группа «Склифосовского» уже приступила к работе над девятым сезоном сериала. Судя по тому, что Брагин значится в списке актеров — за восьмой сезон с ним ничего страшного не случится.

В девятом сезоне также появится новая героиня, которую исполнит известная актриса Мария Порошина. Кого именно она сыграет — пока держится в секрете. Некоторые персонажи, наоборот, покинут проект. Например, в актерском составе девятого сезона «Склифа» нет актера Андрея Барило, который сыграл в сериале врача Евгения Неклюдова.

Еще по теме
Зрители сериала «Отпуск» смогут выиграть 50 тысяч
Подросток из Бурятии в «Прямом эфире» рассказал об убийстве отчима
Ростелеком предупредил об изменении кнопок ТВ-каналов
Стала известна дата старта нового сезона «Последнего героя»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ #Кинематограф
Домострой
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
Шесть лососевых: как выбрать красную икру
Почему батареи в доме еле теплые?
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
Замок и основание: как укладывать кварцевый ламинат
Хмельной ликбез: чем отличаются виды пива
Все статьи
Картина дня
Путин потребовал «уколоть» каждого второго россиянина
Россия установила многолетний рекорд по вымиранию
Суд оставил Навального за решеткой
Россия догнала по коррупции Габон и Мали
Как это работает
•
Что будет, когда закончатся уголь, нефть и газ
•
Как перенести лицензию Windows 10 на другой компьютер
•
Намотает по-новому: умные счетчики стали обязательными
•
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Массовая вакцинация от коронавируса стартует в Горном Алтае
Сибирь 28.01.2021 22:48
Метели и гололед пообещали новосибирцам
Сибирь 28.01.2021 16:34
Вертолет МИ-8 лопастями зацепил здание в Красноярском крае
Сибирь 28.01.2021 16:31
Аналитики перечислили самые востребованные профессии в Сибири
Сибирь 28.01.2021 16:22
Самое популярное
Неизвестные заблокировали работу новосибирского аквапарка
4342
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
3397
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
2980
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
2852
Обсуждение (0)
Картина дня
Путин потребовал «уколоть» каждого второго россиянина
Россия установила многолетний рекорд по вымиранию
Суд оставил Навального за решеткой
Россия догнала по коррупции Габон и Мали
Актуальные темы
Коронакризис
2151
Экзамены
23
Новая энергетика
79
Человек и компьютер
67
Раскопали в Сибири
62
Подробности
Лед проломлен: российская Арктика свяжет Европу и Азию
Аренда и собственность: кого коснется гаражная амнистия
Таинственный гигант: где живет байкальский йети
Самые ожидаемые игры 2021 года
Самое обсуждаемое
114
Песков назвал цель «разоблачений» Навального
102
Путин отреагировал на разговоры о дворце словами «скучно, девочки»
97
Кремль отказался назвать владельцев дворца в Геленджике
60
СК возбудил уголовные дела после субботних беспорядков
55
Более 3 тысяч человек задержали в ходе акций протеста
Sibnet.Ru