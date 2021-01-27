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Ученые из Хакасии научились определять талант к бизнесу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Коллектив ученых медико-психолого-социального института ХГУ разработал компьютерную программу «Диагностический пакет для выявления предпринимательских способностей», сообщает пресс-служба вуза.

Ученые разработали модель профессионально важных для предпринимательской деятельности качеств. Для проекта обследовали почти 2 тысячи человек.

На основании этой модели исследователи разработали психодиагностический комплекс, сочетающий проективные методы и анализ проблемной ситуации чтобы выдать качества бизнесмена. Ученые провели экспертный анализ и сгруппировали в пять кластеров 98 личностных и профессионально-важных качеств предпринимателя.

«Успешность предпринимательской деятельности возможна в случае выраженности у личности всех пяти кластеров на высоком уровне. Если хотя бы один из кластеров не заполнен – прогноз успешности в предпринимательстве – отрицательный. Мы можем определить, как саму профессиональную предрасположенность к предпринимательской деятельности, так и спрогнозировать ее успешность у респондентов», — сказала доктор психологических наук Татьяна Фотекова.

Исследователи создали программное обеспечение диагностического комплекса, чтобы быстро выявлять эти способности.

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Топ комментариев

Иркут 69

Ноу хау в чиновничьем новоязе 😀Ритмично капает копейка... ритмично падают слова.

Uynachalnica

Речь о Пескове, а не о президенте! А козырей, которые бы тебя убедили, никто и не оставит никогда! У...

sib_man9

трудовые коллективы, альфарассказчик опосредованно все сделал что-бы их не существовало от слова совсем

Crom

То есть ты хочешь сказать что за этих паразитов голосовало больше 99% граждан. Да ты балабол однако.

-Керя-

Когда появятся фотографии главы государства во этом дворце Песков скажет что Кремль не владеет информацией....