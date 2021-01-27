Ученые из Хакасии научились определять талант к бизнесу

Коллектив ученых медико-психолого-социального института ХГУ разработал компьютерную программу «Диагностический пакет для выявления предпринимательских способностей», сообщает пресс-служба вуза.

Ученые разработали модель профессионально важных для предпринимательской деятельности качеств. Для проекта обследовали почти 2 тысячи человек.

На основании этой модели исследователи разработали психодиагностический комплекс, сочетающий проективные методы и анализ проблемной ситуации чтобы выдать качества бизнесмена. Ученые провели экспертный анализ и сгруппировали в пять кластеров 98 личностных и профессионально-важных качеств предпринимателя.

«Успешность предпринимательской деятельности возможна в случае выраженности у личности всех пяти кластеров на высоком уровне. Если хотя бы один из кластеров не заполнен – прогноз успешности в предпринимательстве – отрицательный. Мы можем определить, как саму профессиональную предрасположенность к предпринимательской деятельности, так и спрогнозировать ее успешность у респондентов», — сказала доктор психологических наук Татьяна Фотекова.

Исследователи создали программное обеспечение диагностического комплекса, чтобы быстро выявлять эти способности.