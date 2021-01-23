Обнаружены следы космической катастрофы

Космический телескоп Hubble запечатлел свидетельство грандиозной космической катастрофы — гигантские газовые струи, расходящиеся от места взрыв в галактике Малое Магелланово Облако. Фотография опубликована на официальном сайте телескопа.
На снимке — остаток сверхновой 1E 0102.2-7219, расположенный примерно в 200 тысячах световых лет от Земли. Средняя скорость газовых сгустков на фото превышает 3 миллиона километров в час.
Синие газовые потоки на изображении движутся по направлению к Земле, а красные — удаляются от Солнечной системы. Они состоят из огромного количества ионизированного кислорода, установили исследователи.
По подсчетам астрономом, свет от взрыва достиг Земли 1700 лет назад, его могли видеть жители южного полушария Земли. Однако в источниках нет никаких записей об этом грандиозном космическом событии.
После взрыва сверхновой образовалась нейтронная звезда, которую выбросило из эпицентра катастрофы. Ученые рассчитали нужные траектории и уже обнаружили подходящую звезду в предсказанном месте на небе.