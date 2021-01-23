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Обнаружены следы космической катастрофы

Источник:
Sibnet.ru
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Космический телескоп Hubble запечатлел свидетельство грандиозной космической катастрофы — гигантские газовые струи, расходящиеся от места взрыв в галактике Малое Магелланово Облако. Фотография опубликована на официальном сайте телескопа.

На снимке — остаток сверхновой 1E 0102.2-7219, расположенный примерно в 200 тысячах световых лет от Земли. Средняя скорость газовых сгустков на фото превышает 3 миллиона километров в час.

Синие газовые потоки на изображении движутся по направлению к Земле, а красные — удаляются от Солнечной системы. Они состоят из огромного количества ионизированного кислорода, установили исследователи.

Фото: © NASA

По подсчетам астрономом, свет от взрыва достиг Земли 1700 лет назад, его могли видеть жители южного полушария Земли. Однако в источниках нет никаких записей об этом грандиозном космическом событии.

После взрыва сверхновой образовалась нейтронная звезда, которую выбросило из эпицентра катастрофы. Ученые рассчитали нужные траектории и уже обнаружили подходящую звезду в предсказанном месте на небе.

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