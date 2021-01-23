Раскрыта опасность повторного кипячения воды

Повторное кипячение воды в чайнике может ухудшать ее качество, повышая концентрацию солей и тяжелых металлов. В результате вода становится потенциально опасной для здоровья.

Если вскипятить воду несколько раз подряд, концентрация вредных веществ в ней увеличится, так как в любой водопроводной воде есть примеси, которые не испаряются при кипячении. В результате многократного доведения воды до кипения объем H2O уменьшится, а примесей — увеличится, выяснили исследователи.

Например, при длительном кипячении концентрация вредных солей или тяжелых металлов может существенно вырасти. Самым опасным из загрязнителей считается мышьяк — очень токсичный для человека элемент.

Поступающая в кран вода должна иметь концентрацию мышьяка не более 10 микрограммов на литр. Если люди пьют воду с концентрацией мышьяка более 50 микрограммов на литр, это может вызвать неблагоприятные последствия для организма.

Впрочем, расчеты показывают, что для достижения опасных концентраций нужно выпаривать минимум 80% водопроводной воды самого низкого качества. Это означает, что чайник потребуется кипятить минимум 10-15 раз подряд, в реальности так никто не делает.

Специалисты отмечают, что при обычных сценариях опасаться повторного кипячения воды не стоит, но при этом желательно помнить про потенциальную опасность. Для питья желательно использовать качественную воду с минимумом примесей.