Чиновникам всех рангов запретят двойное гражданство

Только граждане России смогут устроиться на государственную или муниципальную службу, а также в ряд ведомств, например ФСБ и ФСИН, соответствующую инициативу Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании

Запрет двойного гражданства или с видом на жительство за границей будет действовать не только для чиновников всех рангов, но и для дипломатов, военнослужащих Вооруженных сил РФ, Национальной гвардии, спасательных воинских формирований МЧС, подразделений федеральной противопожарной службы, таможенников, капитанов морских портов, сотрудников правоохранительных органов, военной прокуратуры, ФСИН, Следственного Комитета, СВР, ФСБ, органов государственной охраны.

«Речь идет о том, чтобы государственные и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие не имели второго гражданства и вида на жительство за рубежом», — цитирует «Парламентская газета» главу Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Люди, которые захотят устроиться на государственную или муниципальную службу, будут обязаны сообщить работодателю о наличии гражданства другой страны или вида на жительство. Действующие сотрудники госорганов должны рассказать об этом начальству не позже 10 дней со дня вступления закона в силу.

Сотрудника не уволят, если он предоставить документы, подтверждающие намерение получить российское гражданство или отказаться от иностранного. Если госслужащий не выполнит обещанное в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу, работодатель расторгнет с ним трудовой договор.