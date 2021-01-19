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Кремль проигнорирует призывы Запада освободить Навального

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Кремль не намерен прислушиваться к заявлениям из-за рубежа об оппозиционере Алексее Навальном, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако Россия выступает за добрые отношения со всеми странами, подчеркнул он.

«Мы слышим эти заявления, однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание. Речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России. Это абсолютно внутреннее дело», — цитирует Пескова «Коммерсантъ».

Официальный представитель Кремля также отметил, что ситуация вокруг дела Навального не требует особого внимания главы государства. Утверждения о том, что Путин боится оппозиционера и поэтому он был так быстро арестован, Песков назвал «ерундой».

«У ФСИН были и остаются претензии. Были нарушены определенные правила. Поскольку речь идет о гражданине РФ — в данном случае наличие претензий к нему, невыполнение законных правил — это не имеет никакого отношения к президенту РФ», — отметил он.

Навального задержали 17 января на паспортном контроле в Шереметьево, куда он прилетел из Берлина после лечения. Суд провел выездное заседание в отделении полиции и отправил политика под стражу до 15 февраля за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше».

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