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Эксперты назвали безопасный срок хранение елки в квартире

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Хранить дома новогоднюю ель безопасно две недели, после чего ее лучше утилизировать или выбросить, сообщил директор лаборатории «Экология жизненного пространства» Антон Ястребцев.

По словам эксперта, после двухнедельного срока на дереве начинает развиваться плесень, елка гниет, а ее хвоя осыпается. При этом человек может даже не обратить внимания на потенциально опасную ситуацию, передает радио Sputnik.

Аналогичного мнения придерживаются специалисты МЧС. В рекомендациях спасательного ведомства указывается, что через две-три недели хвоя на новогоднем дереве высыхает, после чего начинает представлять повышенную пожарную опасность.

Спасатели рекомендуют сразу убирать елку, хвоя которой начинает засыхать. Дело в том, что она способна вспыхнуть от любого воздействия. При наличии новогодних гирлянд на дереве многократно повышается риск пожара.


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