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Netflix собрал все кинопремьеры в один ролик

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Netflix будет выпускать новое кино каждую неделю, сообщается на сайте стримингового сервиса. Тизеры части будущих премьер собрали в один ролик.

«Это превью лишь часть коллекции, в которой вас ждут фильмы о супергероях, вестерны, триллеры, романтические комедии, экшен, комедии и много другое. При участии лучших мировых звезд, режиссеров и новых талантов», — говорится в сообщении.

Среди новых фильмов — картины Зака Снайдера «Армия мертвецов», «Рука божья» Паоло Соррентино, «Не смотри вверх» Адама Маккея, «В синяках» Холли Берри, «Малкольм и Мари» Сэма Левинсона, «Сила собаки» Джейн Кэмпион и многие другие.

В анонсированных фильмах появятся Леонардо ДиКаприо, Дуэйн Джонсон, Зендея, Идрис Эльба, Галь Гадот, Райан Рейнольдс, Мерил Стрип, Джейк Джилленхол. Все фильмы выйдут в 2021 году, но точные даты премьер Netflix пока не обозначил.

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Топ комментариев

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Uynachalnica

Жизнь забота бьет ключом. И все по голове! (с)

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Anatoliy5412

а где оно есть? Перечисли. Окраина? США? А Навальный проводник этого права?