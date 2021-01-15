Netflix собрал все кинопремьеры в один ролик

Netflix будет выпускать новое кино каждую неделю, сообщается на сайте стримингового сервиса. Тизеры части будущих премьер собрали в один ролик.

«Это превью лишь часть коллекции, в которой вас ждут фильмы о супергероях, вестерны, триллеры, романтические комедии, экшен, комедии и много другое. При участии лучших мировых звезд, режиссеров и новых талантов», — говорится в сообщении.

Среди новых фильмов — картины Зака Снайдера «Армия мертвецов», «Рука божья» Паоло Соррентино, «Не смотри вверх» Адама Маккея, «В синяках» Холли Берри, «Малкольм и Мари» Сэма Левинсона, «Сила собаки» Джейн Кэмпион и многие другие.

В анонсированных фильмах появятся Леонардо ДиКаприо, Дуэйн Джонсон, Зендея, Идрис Эльба, Галь Гадот, Райан Рейнольдс, Мерил Стрип, Джейк Джилленхол. Все фильмы выйдут в 2021 году, но точные даты премьер Netflix пока не обозначил.