Актер из «Метода» и «Склифосовского» найден мертвым в своей машине

Актер Дмитрий Гусев, известный по второстепенным ролям в сериалах «Метод» и «Склифосовкий», скоропостижно скончался, сообщается на сайте московского Театра на Юго-Западе.

Тело актера нашли в собственной машине. По информации полиции, очевидцы обратили внимание на машину, которая газовала, но не двигалась. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Актер потерял сознание за рулем — одна его нога была на педали газа.

Дмитрию Гусеву было 45 лет. Он снялся почти в 140 фильмах и сериалах, но в основном все его роли были второстепенными или эпизодическими. Актер служил в Театре на Юго-Западе.

«Вне всяких сомнений, он был одной из самых ярких звезд нашего театра, а также одним из самых талантливых актеров нашего кинематографа», — говорится в сообщении на сайте театра.