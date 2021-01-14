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Актер из «Метода» и «Склифосовского» найден мертвым в своей машине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Театр на Юго-Западе

Актер Дмитрий Гусев, известный по второстепенным ролям в сериалах «Метод» и «Склифосовкий», скоропостижно скончался, сообщается на сайте московского Театра на Юго-Западе.

Тело актера нашли в собственной машине. По информации полиции, очевидцы обратили внимание на машину, которая газовала, но не двигалась. Предварительно, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Актер потерял сознание за рулем — одна его нога была на педали газа.

Дмитрию Гусеву было 45 лет. Он снялся почти в 140 фильмах и сериалах, но в основном все его роли были второстепенными или эпизодическими. Актер служил в Театре на Юго-Западе.

«Вне всяких сомнений, он был одной из самых ярких звезд нашего театра, а также одним из самых талантливых актеров нашего кинематографа», — говорится в сообщении на сайте театра.

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