Загадочный древний монолит нашли в центре Европы

Ученые из Национального института превентивных археологических исследований нашли во Франции крупный каменный монолит. Находка оказалась чрезвычайно редкой антропоморфной стелой эпохи неолита.

Каменные блоки раскопали в окаменелом иле вблизи городка Шаминьи, пишет издание Inrap. На восстановление и очистку находки ушло три года. Оказалось, что на самом крупном монолите выгравированы узоры.

Камни находились в пределах коллективного захоронения, возраст которого превышает 6 тысяч лет. Археологи предполагают, что это были элементы погребального культа, именно поэтому монолит обработали древние люди.

Поверхность камня была покрыта естественными неровностями, которые с виду напоминали черты человека. Скорее всего, монолит изображал антропоморфную фигуру, у которой существовало лицо.

Древние мастера также вырезали пояс без пряжки — именно так ученые интерпретировали узор, вырезанный в форме вытянутой подковы. Впрочем, достоверно восстановить рисунок на камне невозможно, поэтому исследователи продолжат реконструкцию древнего артефакта.