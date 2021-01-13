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Загадочный древний монолит нашли в центре Европы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Inrap

Ученые из Национального института превентивных археологических исследований нашли во Франции крупный каменный монолит. Находка оказалась чрезвычайно редкой антропоморфной стелой эпохи неолита.

Каменные блоки раскопали в окаменелом иле вблизи городка Шаминьи, пишет издание Inrap. На восстановление и очистку находки ушло три года. Оказалось, что на самом крупном монолите выгравированы узоры.

Камни находились в пределах коллективного захоронения, возраст которого превышает 6 тысяч лет. Археологи предполагают, что это были элементы погребального культа, именно поэтому монолит обработали древние люди.

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Поверхность камня была покрыта естественными неровностями, которые с виду напоминали черты человека. Скорее всего, монолит изображал антропоморфную фигуру, у которой существовало лицо.

Древние мастера также вырезали пояс без пряжки — именно так ученые интерпретировали узор, вырезанный в форме вытянутой подковы. Впрочем, достоверно восстановить рисунок на камне невозможно, поэтому исследователи продолжат реконструкцию древнего артефакта.

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