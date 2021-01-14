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Фильм «Чудо-женщина: 1984» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Чудо-женщина:1984»

Супергеройский фильм «Чудо-женщина: 1984» выходит в российский прокат в четверг, 14 января. В мировом прокате картина появилась месяц назад и уже получила оценки критиков.

Действие новой «Чудо-женщины» разворачивается в 1984 году. Диана тоскует по погибшему Стиву, борется с мелким криминалом и работает в музее Смитсоновского института. Она знакомится с новой коллегой Барбарой, которой поручено изучить новые артефакты.

Среди древних предметов оказывается загадочный кристалл, который исполняет желания. Так к Диане внезапно возвращается Стив, а застенчивая и неуклюжая Барбара обретает невероятную силу, сноровку и привлекательность. Но за волшебным кристаллом охотится бизнесмен Максвелл Лорд, и у него имеются очень коварные планы на этот артефакт.

В основном картине дают положительные отзывы. Вердикт критиков — «Чудо-женщина» стала немного перегруженным сиквелом, но по-прежнему предлагает увлекательный уход от реальности для удовлетворения поклонников.

Первый фильм про чудо-женщину с Галь Гадот в главной роли вышел в 2017 году. В сиквеле кроме нее снялись Крис Пайн, Робин Райт, Кристен Уиг, Педро Паскаль.

Ранее компания Warner Bros. предложила выдвинуть фильм «Чудо-женщина: 1984» на «Оскар» во всех номинациях, среди которых лучший фильм, лучшая актерская игра, и лучший режиссер.

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Топ комментариев

нина90

Как сам вколет себе тогда посмотрим! Как они же говорят не заменимых нет!

Иркут 69

Заголовок прямо огонь... 😀Приказал колоть всех! Отлавливать всех на улицах и колоть, колоть всех до...

Uynachalnica

Мы уже и корма сами не производим, без компонентов импортных?

urbasik

Надо начинать с перекормленого Питера и Москвы..а мы чуть погодя..

Uynachalnica

Скорее крупнейшее переименование, чем сокращение!