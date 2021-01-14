Фильм «Чудо-женщина: 1984» выходит в прокат

Супергеройский фильм «Чудо-женщина: 1984» выходит в
российский прокат в четверг, 14 января. В мировом прокате картина появилась
месяц назад и уже получила оценки критиков.
Действие новой «Чудо-женщины» разворачивается в 1984 году. Диана
тоскует по погибшему Стиву, борется с мелким криминалом и работает в музее
Смитсоновского института. Она знакомится с новой коллегой Барбарой, которой
поручено изучить новые артефакты.
Среди древних предметов оказывается загадочный кристалл,
который исполняет желания. Так к Диане внезапно возвращается Стив, а
застенчивая и неуклюжая Барбара обретает невероятную силу, сноровку и
привлекательность. Но за волшебным кристаллом охотится бизнесмен Максвелл Лорд,
и у него имеются очень коварные планы на этот артефакт.
В основном картине дают положительные отзывы. Вердикт критиков
— «Чудо-женщина» стала немного перегруженным сиквелом, но по-прежнему предлагает
увлекательный уход от реальности для удовлетворения поклонников.
Первый фильм про чудо-женщину с Галь Гадот в главной роли
вышел в 2017 году. В сиквеле кроме нее снялись Крис Пайн, Робин Райт, Кристен
Уиг, Педро Паскаль.
Ранее компания Warner Bros. предложила выдвинуть фильм «Чудо-женщина: 1984» на «Оскар» во всех номинациях, среди которых лучший фильм, лучшая актерская игра, и лучший режиссер.