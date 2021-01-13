ВДВ России вооружат десантируемым на парашютах танком

Аэромобильный плавающий танк «Спрут-СДМ1», оснащенный мощным орудием и совершенной системой управления огнем, будет принят на вооружение Воздушно-десантных войск (ВДВ) в 2023 году, тогда же начнутся его серийные поставки.

«Государственные испытания "Спрут-СДМ1" по плану должны завершиться к концу 2022 года. В 2023 году машину должны принять на вооружение, тогда же начнутся ее серийные поставки в части ВДВ», — рассказал РИА Новости источник, близкий к штабу ВДВ.

Собеседник агентства отметил, что за счет мощного орудия, способного применять управляемые ракеты, новой системы управления вооружением и наличия автомата сопровождения целей огневая мощь «Спрут-СДМ1» находится на уровне основных боевых танков. «Фактически, ВДВ получат уникальный по боевым возможностям аэромобильный плавающий танк», — отметил он.

«Спрут-СДМ1». Танк вооружен артиллерийско-ракетным комплексом калибра 125 миллиметров. Он может транспортироваться кораблями и самолетами, десантироваться посадочным и парашютным способом. Машина была протестирована в Черном море, где подтвердила способность без подготовки преодолевать водные преграды при волнении до трех баллов.

В мире на сегодняшний день применяется целый ряд плавающих боевых машин. В том числе на вооружении нескольких стран стоят плавающие танки ПТ-76 советской разработки. В России эксплуатируются плавающие боевые машины пехоты и десанта, например, БМП-3. Но вся плавающая бронетехника, за исключением «Спрута», оснащена более легким вооружением по сравнению с основными боевыми танками.