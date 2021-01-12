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Неопытным россиянам запретили сложные инвестиции

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Центробанк запретил покупать некоторые сложные финансовые инструменты простым россиянам, которые не являются квалифицированными инвесторами, соответствующий документ обнародован регулятором.

Согласно указанию Банка России теперь брокеры, портфельные управляющие и другие профессиональные участники рынка не смогут осуществлять ряд сделок от имени неопытных инвесторов.

В частности, под ограничения попали операции с облигациями, купонный доход по которым зависит от определенных обстоятельств, а также деривативы — финансовые инструменты, целью которых в основном является получение дохода от разницы в ценах.

Регулятор полагает, что операции с привлечением сложных финансовых продуктов могут привести к потерям у начинающих инвесторов. В результате граждане разочаруются в финансовом рынке.

Закон о категоризации инвесторов в России приняли летом 2020 года. Документ делит граждан на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Чтобы получить квалифицированный статус, нужно пройти тестирование или обладать ценными бумагами на определенную сумму.

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