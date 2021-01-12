Неопытным россиянам запретили сложные инвестиции

Центробанк запретил покупать некоторые сложные финансовые инструменты простым россиянам, которые не являются квалифицированными инвесторами, соответствующий документ обнародован регулятором.

Согласно указанию Банка России теперь брокеры, портфельные управляющие и другие профессиональные участники рынка не смогут осуществлять ряд сделок от имени неопытных инвесторов.

В частности, под ограничения попали операции с облигациями, купонный доход по которым зависит от определенных обстоятельств, а также деривативы — финансовые инструменты, целью которых в основном является получение дохода от разницы в ценах.

Регулятор полагает, что операции с привлечением сложных финансовых продуктов могут привести к потерям у начинающих инвесторов. В результате граждане разочаруются в финансовом рынке.

Закон о категоризации инвесторов в России приняли летом 2020 года. Документ делит граждан на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов. Чтобы получить квалифицированный статус, нужно пройти тестирование или обладать ценными бумагами на определенную сумму.