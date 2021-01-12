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Lada 4x4 вернули имя Niva

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Внедорожник Lada 4x4 переименован в Lada Niva Legend, таким образом к культовому автомобилю вернулось первоначальное название, сообщила пресс-служба АвтоВАЗа.

Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Они делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 километров в час.

Lada Niva Legend — первый в мире внедорожник с несущим кузовом и постоянным полным приводом с возможностью блокировки межосевого дифференциала и подключения пониженной передачи. Многократный призер ралли «Дакар», популярный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Вот уже 45 лет он остается самым доступным полноприводным автомобилем на рынке России.

До 2006 продавался под именем ВАЗ-2121 «Нива». Затем имя Niva досталось преемнице модели ВАЗ-2123 «Нива», выпускающейся как Chevrolet Niva. В 2019 году АвтоВАЗ выкупил у концерна General Motors 50-процентную долю в совместном предприятии GM-АвтоВАЗ и вернул все права на товарные знаки «Нива» и «Niva».

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