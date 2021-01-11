Вакцинация военных против COVID началась в Бурятии

Вакцинация от коронавируса началась в гарнизоне Улан-Удэ в поликлинике военного госпиталя. Туда спецбортом доставили более 1,5 тысячи вакцин «Спутник V», сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

«В поликлинике военного госпиталя отечественным препаратом «Гам-Ковид-Вак» вакцинировано около тысячи военнослужащих Улан-Удэнского гарнизона и медицинского персонала многофункционального медицинского центра», — отметили в пресс-службе.

По истечении трехнедельного срока военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины.

В ВВО подчеркнули, что в ближайшее время ожидается поступление самой крупной партии препарата «Спутник V» — более 4 тысяч доз. Эту вакцину получат члены семей военнослужащих.

О начале массовой вакцинации в России в декабре объявил президент РФ Владимир Путин. В первую очередь вакцинами обеспечат специалистов из группы риска — медиков, волонтеров, педагогов. Первые партии вакцин поступили в регионы в конце 2020 года. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал губернаторов лично контролировать этот процесс.