Диетолог посоветовал самую полезную окрошку

Окрошка
Фото: Nikkolo / CC BY-SA 3.0

Окрошка, приготовленное на кисломолочной основе без добавления сахара, считается самым полезным видом этого блюда, рассказал диетолог, врач-эндокринолог Антон Поляков.

«Самый полезный вариант — это окрошка на кефире или домашнем квасе без сахара. Также хорошая версия получается на тане или айране, это дает пробиотический эффект», — отметил врач в интервью Aif.ru.

Из белка, по его словам, оптимальны курица, индейка, говядина или язык. Обязательно нужно увеличить количество овощей и зелени, а картофель использовать слегка недоваренный, в состоянии al dente.

«Вместо майонеза или жирной сметаны лучше взять натуральный йогурт, чтобы снизить калорийность», — дал совет диетолог.

Залогом хорошего самочувствия является умеренное количество соли, чтобы не провоцировать задержку жидкости в организме, заключил врач.

