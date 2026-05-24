Врач рассказал об ошибках при приеме витаминов

Люди часто нарушают правила приема витаминов, запивая их не тем, принимая не в то время и нарушая сочетаемость, предупредил врач общей практики Национальной службы здравоохранения Великобритании Амир Хан.

Витамины следует запивать простой водой. Привычка использовать для этого утренний чай или кофе приводит к снижению их усвояемости. Исключение составляют добавки с железом: их допустимо запивать апельсиновым соком, поскольку витамин С улучшает всасывание этого микроэлемента, приводит Daily Mirror совет врача.

«Второй важный фактор — время приема. Оно может сильно повлиять на то, как организм усваивает добавки. Железо стоит принимать утром натощак, а жирорастворимые витамины A, D, E и K, а также омега-3 лучше пить во время завтрака или сразу после него: для их усвоения необходимы пищевые жиры», — сказал Хан.

Прием магния, напротив, эксперт советует перенести на вечер — этот микроэлемент способствует расслаблению мышц и улучшает сон.



Еще одна частая ошибка — одновременный прием магния и железа. В таком сочетании эффективность обоих компонентов снижается, отметил врач.