Сообщество американских кинокритиков выбрало лучший фильм 2020 года

Фильм «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд в главной роли признан лучшей картиной 2020 года, сообщается в Twitter-аккаунте Национального сообщества американских кинокритиков.

Национальный совет кинокритиков ежегодно в начале января проводит торжественную церемонию, на которой вручает награды по итогам прошедшего киносезона. Главную награду получила «Земля кочевников».

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По сюжету, 60-летняя женщина Ферн остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в ее небольшом городке. Она грузит свои пожитки в фургон и отправляется в путешествие, став одной из племени современных кочевников. Ферн ездит от штата к штату в поисках сезонного заработка.

Также были выбраны победители других номинаций. Хлою Чжао, снявшую «Землю кочевников», признали лучшим режиссером, а Фрэнсис МакДорманд, исполнившей в картине главную роль, — лучшей актрисой. Еще «Земля кочевников» победила в категории «лучшая операторская работа».

Мировая премьера ленты состоялась 11 сентября 2020 года. В России «Землю кочевников» покажут 25 марта этого года.