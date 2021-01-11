Сообщество американских кинокритиков выбрало лучший фильм 2020 года

Фильм «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд в главной роли
признан лучшей картиной 2020 года, сообщается в Twitter-аккаунте Национального
сообщества американских кинокритиков.
Национальный совет кинокритиков ежегодно в начале января проводит
торжественную церемонию, на которой вручает награды по итогам прошедшего
киносезона. Главную награду получила «Земля кочевников».
По сюжету, 60-летняя женщина Ферн остается без работы и без
дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в
ее небольшом городке. Она грузит свои пожитки в фургон и отправляется в
путешествие, став одной из племени современных кочевников. Ферн ездит от штата
к штату в поисках сезонного заработка.
Также были выбраны победители других номинаций. Хлою Чжао,
снявшую «Землю кочевников», признали лучшим режиссером, а Фрэнсис МакДорманд,
исполнившей в картине главную роль, — лучшей актрисой. Еще «Земля кочевников»
победила в категории «лучшая операторская работа».
Мировая премьера ленты состоялась 11 сентября 2020 года. В
России «Землю кочевников» покажут 25 марта этого года.