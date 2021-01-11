НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Сообщество американских кинокритиков выбрало лучший фильм 2020 года

Источник:
Sibnet.ru
152 0
Фото: © кадр из фильма «Земля кочевников»

Фильм «Земля кочевников» с Фрэнсис МакДорманд в главной роли признан лучшей картиной 2020 года, сообщается в Twitter-аккаунте Национального сообщества американских кинокритиков.

Национальный совет кинокритиков ежегодно в начале января проводит торжественную церемонию, на которой вручает награды по итогам прошедшего киносезона. Главную награду получила «Земля кочевников».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСтоит пересмотреть: лучшие фильмы 2020 года

По сюжету, 60-летняя женщина Ферн остается без работы и без дома, когда во время экономического кризиса закрывается единственная фабрика в ее небольшом городке. Она грузит свои пожитки в фургон и отправляется в путешествие, став одной из племени современных кочевников. Ферн ездит от штата к штату в поисках сезонного заработка.

Также были выбраны победители других номинаций. Хлою Чжао, снявшую «Землю кочевников», признали лучшим режиссером, а Фрэнсис МакДорманд, исполнившей в картине главную роль, — лучшей актрисой. Еще «Земля кочевников» победила в категории «лучшая операторская работа».

Мировая премьера ленты состоялась 11 сентября 2020 года. В России «Землю кочевников» покажут 25 марта этого года.


Еще по теме
Бесплатные фильмы про зомби появились в подборке Wink
Фильм о байкальской нерпе в озвучке Хабенского выйдет в январе
Фильм про кубик Рубика снимут в Голливуде
Где посмотреть фильмы 2020 года в хорошем качестве?
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Первый случай «британского» штамма коронавируса выявлен в России
•
Эксперты оценили мощь тактического ядерного оружия России
•
Сигареты предложили сделать самозатухающими
•
Дуров призвал пользователей iOS перейти на Android
Как это работает
•
Дешево и честно: лучшие бюджетные смартфоны 2020 года
•
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
•
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пловчиха преодолела 85 метров подо льдом на мировой рекорд
Сибирь 11.01.2021 12:47
Взрыв разрушил два этажа здания в Новосибирске
Сибирь 11.01.2021 12:40
Вакцинация военных против COVID началась в Бурятии
Сибирь 11.01.2021 12:31
Метели пришли на Алтай
Сибирь 11.01.2021 11:43
Самое популярное
Заработал новый штраф для автомобилистов
10227
Игроки World of Tanks получили новые тяжелые танки
5650
Кому Бык подарит удачу: полный восточный гороскоп
3398
Одни кроссоверы: самые ожидаемые авто 2021 года
3188
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Первый случай «британского» штамма коронавируса выявлен в России
•
Эксперты оценили мощь тактического ядерного оружия России
•
Сигареты предложили сделать самозатухающими
•
Дуров призвал пользователей iOS перейти на Android
Подробности
•
Когда Солнце почернеет: главные космические события года
•
Удар и удушье: почему лавины беспощадные убийцы?
•
Самые ожидаемые игры 2021 года
•
Евро против доллара: какую валюту покупать в 2021 году
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Ким Чен Ын включил Россию в число друзей
50
Сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса США
33
Четыре человека погибли при штурме здания Конгресса США
31
Установлен прожиточный минимум на 2021 год
30
Экономист оценил потери от каникул в триллионы рублей
21