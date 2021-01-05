Стоит пересмотреть: лучшие фильмы 2020 года

Ушедший 2020 год запомнится зрителю закрытыми кинотеатрами и десятками перенесенных премьер. Но менее весомые новинки кинематографа оказались не менее интересными и получили большую армию поклонников. В топе — самые яркие фильмы 2020 года.

«Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»

Боевик/комедия, режиссер — Кэти Янь, 18+

В ролях: Марго Робби, Джерни Смоллетт, Мэри Элизабет Уинстэд, Рози Перес

Отдельная история Харли Квинн достойна внимания. После расставания с Джокером за девушкой начинается настоящая охота. В это время ставший крестным отцом Готема Роман Сайонис очень жаждет вернуть пропавший бриллиант, который стащила у его подручного малолетняя карманница. Чтобы спастись, Харли Квинн собирает армию помощниц.

Фото: © кадр из фильма «Хищные птицы»

У каждой героини в фильме свой стиль боя. Стиль Харли Квинн основан на гимнастике, Охотница предпочитает броски соперника через себя, Черная Канарейка бьет соперника ногами, Рене Монтойя — кулаками.

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

Фэнтези/приключения, режиссер —Стивен Гейган, 12+

В ролях: Роберт Дауни младший, Антонио Бандерас, Майкл Шин, Джим Бродбент

Это фантастическая история британском докторе Айболите. Семь лет назад врач-ветеринар Дулиттл, живущий в викторианской Англии, потерял свою жену. Теперь он ведет затворнический образ жизни, скрывшись за высокими стенами своего поместья в компании экзотических животных.

Когда неизвестная болезнь становится угрозой для жизни молодой королевы, доктору Дулиттлу приходится покинуть свое убежище и отправиться в невероятное путешествие к мифическому острову. В поисках лекарства для королевы он вступит в схватку с беспощадными врагами, познакомится с диковинными существами и будет вынужден проявить мужество и смекалку.

Многие черты и манеры своего героя Роберт Дауни мл. позаимствовал у доктора Уильяма Прайса (1800-1893), эксцентричного выходца из Уэльса, утверждавшего, что понимает язык животных. В родном городе Прайса в Уэльсе ему установлен памятник.

«Бладшот»

Фантастика/боевик, режиссер — Дэйв Уилсон, 16+

В ролях: Вин Дизель, Гай Пирс, Ламорн Моррис, Эйса Гонсалес

В центре сюжета боевика — военный Рэй Гаррисон. Он возвращается из очередной горячей точки к любимой красавице-жене. Супруги проводят отпуск в Европе, но счастье длится недолго — террористы, не сумев вытянуть из Рэя нужную им информацию, убивают жену, а затем и его самого.

Фото: © кадр из фильма «Бладшот»

Но Гаррисону не суждено умереть. Корпорация RST возвращает его к жизни — армия нанороботов в крови превращает Рэя в бессмертного Бладшота. Обновленный солдат наделен сверхсилой и способностью мгновенно самоисцеляться, только память оставляет желать лучшего. Но как только воспоминания о последних мгновениях жизни возвращаются, Бладшот отправляется мстить за смерть жены.

В основе фильма — серия графических романов от издательства Valiant Comics, которое активно дышит в спину гигантам Marvel и DC. Комиксы о Бладшоте стали настоящим бестселлером: в мире было продано более 81 млн копий.

«Свистуны»

Комедия/криминал, режиссер — Корнелиу Порумбою, 16+

В ролях: Влад Иванов, Катринель Марлон, Родика Лазэр, Агусти Вильяронга

Сюжет строится любовных отношениях, которые перерастают в опасную авантюру. Главный герой — коррумпированный полицейский из Бухареста на Кристи. Он без памяти влюбляется в прекрасную Гилду, роковую женщину, связанную с преступным бизнесом

Ради дамы своей мечты Кристи готов на любую авантюру. И он намерен отправиться на солнечный остров Гомера, чтобы вызволить из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления дерзкого плана он должен выучить местный язык свиста, специально разработанный бандитами для общения на расстоянии.

Фильм претендовал на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале 2019. На Metacritic по итогам 11 обзоров фильм получил в среднем 74 балла из 100, что указывает на «в целом положительные отзывы».

«Офицер и шпион»

Триллер/история, режиссер — Роман Полански, 16+

В ролях: Луи Гаррель, Кристоф Маратье, Пьер Пуаро, Стефан Годин

В 1894 году артиллерийского офицера Альфреда Дрейфуса объявляют особо опасным преступником. Официальное обвинение — государственная измена и шпионаж в пользу Германии. Бывший наставник Дрейфуса Жорж Пикар ведет собственное расследование, чтобы доказать, что его подзащитный невиновен.

Фото: © кадр из фильма «»Офицер и шпион»

Сначала планировалось снять фильм на английском языке с какой-нибудь голливудской звездой в главной роли и снимать его в Польше. Впоследствии благодаря снижению налоговой нагрузки, стало возможным снимать в Париже, на французском языке и с французскими актерами.

Фильм «Офицер и шпион» получил четыре награды на Венецианском кинофестивале, в числе которых особый приз жюри и премия международной ассоциации кинокритиков.

«Лицо со шрамом»

Биография/криминал, режиссер — Джош Транк, 18+

В ролях: Том Харди, Линда Карделлини, Кайл МакЛоклен, Мэтт Диллон

Полное название фильма — «Капоне. Лицо со шрамом». По сюжету, вернувшись из тюрьмы, Аль Капоне продолжает оставаться предметом пристального внимания ФБР. Ведь при аресте так и не была найдена крупная сумма денег — итог всей криминальной деятельности знаменитого мафиози.

По всему дому расставлены жучки, под подозрением каждый член большой семьи Капоне. Удастся ли спецслужбам добиться от теряющего память гангстера информации, где и при каких обстоятельствах он спрятал деньги?

Фильм должен был выйти в широкий прокат, но из-за пандемии его премьеру перенесли на стриминговые платформы. Криминальная драма получила средние оценки: критики похвалили актерскую игру Тома Харди, но остались недовольны сценарием картины.

«Билл и Тед снова в деле»

Комедия/фэнтези, режиссер —Дин Паризо, 16+

В ролях: Киану Ривз, Алекс Уинтер, Кристен Шаал, Самара Уивинг

Билл и Тед всю жизнь верили в пророчество, что их рок-н-ролл спасет вселенную от гибели, но великую песню так и не сочинили. Когда глобальная катастрофа уже на носу, и в мире происходят смещения пространства и времени, дочь Руфуса Келли забирает приятелей в будущее, где они узнают, что на спасение мира у них остается 77 минут.

Фото: © кадр из фильма «Билл и Тед»

Герои отправляются в будущее, чтобы украсть песню у самих себя. А в это время их дочери Теа и Билли решают помочь папашам и, позаимствовав у Келли машину времени, начинают собирать великих музыкантов разных эпох.

Это третий фильм во франшизе «Билл и Тед», который стал продолжением фильмов «Невероятные приключения Билла и Теда» (1989) и «Новые приключения Билла и Теда» (1991).

«Тесла»

Драма/биография, режиссер — Майкл Алмерейда, 12+

В ролях: Итан Хоук, Кайл МакЛоклен, Ив Хьюсон, Джим Гэффиган

Фильм переносит зрителя в Америку 1885 год. После ссоры с Томасом Эдисоном и увольнением из его компании эмигрант Никола Тесла сталкивается с проблемой поиска инвесторов и даже занимается рытьем канав.

Когда дела налаживаются, изобретатель знакомится с Энн Морган, дочерью известного банкира, открывает собственную компанию и продолжает соперничество с Эдисоном в войне постоянного и переменного токов.

Сценарий о жизни Николы Теслы был первым в жизни Майкла Алмерейды - он написал его в начале 1980-х. Фильм был запущен в производство, режиссером выступал Ежи Сколимовский, на главную роль был утвержден Джек Николсон. Но проект так и не был завершен.

«Вне игры»

Драма/спорт, режиссер — Гэвин О'Коннор, R (17+)

В ролях: Бен Аффлек, Аль Адригал, Янина Гаванкар, Микейла Уоткинс,Уилл Ропп

Спортивная история спортивного гения не нова, сюжет перекликается со многими российскими и зарубежными проектами. Но фильм все равно придется по душе как любителям спортивных драм, так и поклонникам Аффлека.

Фото: © кадр из фильма «Вне игры»

Актер исполнил роль Джека Каннингэма, который в школе был восходящей баскетбольной звездой. В какой-то момент герой покончил со спортом, а из-за пристрастия к таблеткам и алкоголю он в одночасье лишился всего — славы, денег и семьи.

Вскоре жизнь дает Джеку второй шанс — он берется тренировать баскетбольную команду своей родной школы, которую все считают откровенными неудачниками.