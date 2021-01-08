Эксперт рассказал об опасности сервисов перевода голоса в текст

Специалист по кибербезопасности посоветовал прежде, чем пользоваться сервисами перевода голоса в текст, изучить их политику в отношении личных данных.

Для улучшения сервиса происходит машинное обучение системы, как автоматически, так и с привлечением аналитиков данных. При желании они могут получить полный доступ к записям, рассказал агентству «Прайм» партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов.

Автоматизированные сервисы перевода аудио в текст становятся все более популярными. «С ними удобнее работать чем с традиционным переводчиками, они бесплатны или стоят совсем недорого и, на первый взгляд, они могут показаться безопаснее человеческой услуги, ведь человек в работе участие не принимает. Но здесь кроется большое заблуждение», — предупредил эксперт.

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Если сервис бесплатный, то у компании обязательно существует альтернативная система дохода. Самый безобидный вариант — это реклама на сайте или в приложении, но могут быть и «скрытые инструменты монетизации», например, встроенные аналитики текста. Они выявляют интересы пользователей, соединяют их с их личными данными и передают третьим лицам.

По словам Мясоедова, прежде чем пользоваться такими сервисами, следует изучить их политику в отношении личных данных и в любом случае не отправлять туда слишком конфиденциальную информацию.