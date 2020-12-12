Эксперты перечислили опасные настройки WhatsApp

Мессенджер WhatsApp недостаточно защищен с настройками по умолчанию, для безопасности пользователь должен изменить некоторые из них, касающиеся загрузки файлов и конфиденциальности, порекомендовали эксперты компании ESET.

Чтобы затруднить угон аккаунта, следует включить в настройках двухфакторную идентификацию. Она включает отсылку шестизначного кода на почту при попытке зайти в WhatsApp с нового устройства.

Еще одна настройка, требующая изменений — автоматическое сохранение фото или видео, которые присылаются в чат. Смартфон складирует эту информацию в своей памяти. Между тем в файле может оказаться код, который запустит на телефоне вредоносное приложение, напоминают специалисты.

Чтобы исправить эту потенциальную опасность, нужно зайти в настройки мессенджера и отключить автоматическое сохранение полученных фото и видео. Теперь они всегда будут оставаться в «облаке», где не смогут навредить устройству.

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Еще один пункт настроек связан с защитой конфиденциальности. Эксперты рекомендуют зайти в настройки учетной записи и ограничить список пользователей, которые могут добавить владельца аккаунта в группу.

Например, можно ограничиться списком своих контактов. Дело в том, что если оставить эту настройку включенной по умолчанию, то злоумышленники смогут добавить аккаунт в группе без ведома владельца, чтобы затем прислать ему вредоносный файл.