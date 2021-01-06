Украинская армия перешла на стандарт НАТО

Воинские звания в украинской армии привели в соответствие с кодами военных рангов НАТО, сообщается на сайте Минобороны страны.

Изменение системы званий в украинской армии под стандарты Североатлантического альянса является одним из пунктов концепции военной кадровой политики вооруженных сил страны, рассчитанной до 2025 года.

По замыслу официального Киева, к этому сроку существующая «советская система» в армии Украины полностью исчезнет, ее заменит «современная», принятая в большинстве армий западных государств.

В частности, концепция предусматривает создание карьерной карты для каждого военнослужащего. В документе будет содержаться информация о его подготовке и профессиональном росте.