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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украинская армия перешла на стандарт НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Department of Defense

Воинские звания в украинской армии привели в соответствие с кодами военных рангов НАТО, сообщается на сайте Минобороны страны.

Изменение системы званий в украинской армии под стандарты Североатлантического альянса является одним из пунктов концепции военной кадровой политики вооруженных сил страны, рассчитанной до 2025 года.

По замыслу официального Киева, к этому сроку существующая «советская система» в армии Украины полностью исчезнет, ее заменит «современная», принятая в большинстве армий западных государств.

В частности, концепция предусматривает создание карьерной карты для каждого военнослужащего. В документе будет содержаться информация о его подготовке и профессиональном росте.

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