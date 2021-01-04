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Замерзающего дальнобойщика три дня спасали на трассе «Сибирь»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Sibnet.ru

Водитель фуры съехал в кювет на трассе «Сибирь» в Нижнеингашском районе Красноярского края. Спасательная операция заняла три дня из-за 45-градусных морозов, сообщило управление ГИБДД по региону.

Водитель фуры DAF с полуприцепом, двигаясь из Новосибирска в Иркутск по трассе «Сибирь», не справился с управлением и съехал в кювет. Попытки вытащить машину самостоятельно оказались безуспешными, понадобилась помощь полицейских.

«Госавтоинспекторы, оценив ситуацию, предложили переждать до утра, так как в темноте можно было повредить транспортное средство. В течение трех дней дорожными полицейские оказывали помощь водителю. Неоднократные попытки вытащить автомобиль из кювета с помощью спецтехники не давали никаких результатов, так как при температуре ниже -45 градусов техника выходила из строя», – говорится в сообщении.

Когда немного потеплело, полицейские попросили помощи у военных, которые выделили спецтехнику. Движение на трассе пришлось на время ограничить, фуру удалось вытащить и водитель поехал дальше.

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