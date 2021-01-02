Умер актер, сыгравший Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия»

Народный артист России Владимир Коренев умер на 81-м году жизни, незадолго до этого его госпитализировали с COVID-19. Он был наиболее известен по роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия»

Народный артист России Владимир Коренев умер от COVID-19, сообщила РБК его дочь Ирина Коренева. «Он скончался, болел коронавирусом, находился в красной зоне», — сказала она.

Артисту было 80 лет. Наибольшую известность Коренев получил после фильма 1961 года «Человек-амфибия», в котором он сыграл Ихтиандра.

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС. На главную роль в фильме, принесшем ему известность, Коренева отобрали, когда он учился на последнем курсе.

Всего Коренев снялся более чем в 50 фильмах. Среди его работ — роли в фильмах «Дети Дон Кихота», «Освобождение», «Рудин», «Криминальный талант», «Дети Арбата». Последнюю роль на экране он сыграл в 2015 году, в фильме «Орлова и Александров».

С 1960-х годов Коренев служил в Электротеатре Станиславский (Московском драматическом театре имени К.С.Станиславского). Более десяти лет он заведовал кафедрой актерского мастерства на факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.