НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Красота

Умер актер, сыгравший Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия»

Источник:
РБК
421 0
Кадр из фильма "Человек-амфибия"
Фото: © Кадр из фильма

Народный артист России Владимир Коренев умер на 81-м году жизни, незадолго до этого его госпитализировали с COVID-19. Он был наиболее известен по роли Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия»

Народный артист России Владимир Коренев умер от COVID-19, сообщила РБК его дочь Ирина Коренева. «Он скончался, болел коронавирусом, находился в красной зоне», — сказала она.

Артисту было 80 лет. Наибольшую известность Коренев получил после фильма 1961 года «Человек-амфибия», в котором он сыграл Ихтиандра.

Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе. В 1957 году он поступил в ГИТИС. На главную роль в фильме, принесшем ему известность, Коренева отобрали, когда он учился на последнем курсе.

Всего Коренев снялся более чем в 50 фильмах. Среди его работ — роли в фильмах «Дети Дон Кихота», «Освобождение», «Рудин», «Криминальный талант», «Дети Арбата». Последнюю роль на экране он сыграл в 2015 году, в фильме «Орлова и Александров».

С 1960-х годов Коренев служил в Электротеатре Станиславский (Московском драматическом театре имени К.С.Станиславского). Более десяти лет он заведовал кафедрой актерского мастерства на факультете театрального искусства Института гуманитарного образования и информационных технологий.

Еще по теме
Рынок кинопроката в России за год ужался наполовину
«Последний богатырь: Корень зла» вышел в прокат
Десятки лучших фильмов 2020 года можно посмотреть бесплатно
Эксклюзивно в Wink: фильм «Комета Галлея» вышел в онлайн
смотреть все
Культгид #Кинематограф
КАРТИНА ДНЯ
•
Запущен электронный сервис для привившихся от коронавируса
•
РПЦ призвала пожилых люде не ходить в храмы на Рождество
•
Умер актер, сыгравший Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия»
•
Почти 600 россиян за день выиграли по миллиону в лотерею
Как это работает
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Какая незамерзайка не замерзает зимой?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Семьи Алтая получили горячую воду через год после обещания Медведева
Сибирь 02.01.2021 17:09
Три четверти томских студентов оказались зависимы от «ВКонтакте»
Сибирь 02.01.2021 15:17
Ремонт дороги на Телецкое озеро начнется в 2021 году
Сибирь 02.01.2021 14:49
Врачи обручились в «красной зоне» на Новый год
Сибирь 02.01.2021 14:15
Самое популярное
Как и когда «Русское лото» разыграет 2 миллиарда
20032
Определились обладатели миллиардов «Русского лото»
4871
NASA показало «ужасающую» посадку на Марс
3633
Ванга предсказала новые катаклизмы на 2021 год
3615
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Запущен электронный сервис для привившихся от коронавируса
•
РПЦ призвала пожилых люде не ходить в храмы на Рождество
•
Умер актер, сыгравший Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия»
•
Почти 600 россиян за день выиграли по миллиону в лотерею
Как это работает
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Какая незамерзайка не замерзает зимой?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Домашний медиасервер: как соединить компьютер с телевизором
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
Sibnet.Ru
Топ комментариев

buba kostorov

Вот бы еще объяснить, этому придурошному про то, что в Сибири иногда ходит снег, и у каждого столба по...

лачинов

Ни разу не видел, чтобы проводилась техническая экспертиза. Причину аварии обычно указывают по согласию...

theHell

Подскажите, знающие. Чем отличается страх потерять работу и не заплатить платеж по ипотеке от страха...

лачинов

Да хватит уже его рекламировать. Дефицит подписчиков что ли образовался?

лачинов

К сожалению не показано как это выглядит из машины. Если так же хорошо заметно и стоимость проектора...