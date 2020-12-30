Ольга Серябкина выложила в Сеть фото с обнаженной грудью

Певица Ольга Серябкина после замужества редко балует
поклонников откровенными снимками в соцсетях, но перед Новым годом обнажила
грудь в Instagram.
Серябкина выложила в социальной сети две фотографии топлес.
На первом снимке она прикрывает грудь руками, а на втором снимке демонстрирует
бедра в стильных джинсах.
Поклонники певицы обрадовались горячим снимкам и попросили
Серябкину почаще выкладывать откровенный контент.
В конце октября Ольга Серябкина сообщила подписчикам, что
вышла замуж. После этого она практически не публиковала откровенные фотографии.