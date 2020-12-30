Ольга Серябкина выложила в Сеть фото с обнаженной грудью

Певица Ольга Серябкина после замужества редко балует поклонников откровенными снимками в соцсетях, но перед Новым годом обнажила грудь в Instagram.

Серябкина выложила в социальной сети две фотографии топлес. На первом снимке она прикрывает грудь руками, а на втором снимке демонстрирует бедра в стильных джинсах.

Поклонники певицы обрадовались горячим снимкам и попросили Серябкину почаще выкладывать откровенный контент.

В конце октября Ольга Серябкина сообщила подписчикам, что вышла замуж. После этого она практически не публиковала откровенные фотографии.