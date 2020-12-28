Рабочие погибли в пожаре на ферме в Хакасии

Трое мужчин погибли во время пожара на ферме в Сорске в Хакасии, возбуждено уголовное дело, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По предварительным данным, трое мужчин работали разнорабочими на территории крестьянско-фермерского хозяйства в трех километрах от Сорска. Они временно проживали в доме с печным отоплением. Со слов очевидца, накануне трагедии рабочие выпивали.

Возгорание заметил проезжавший мимо мужчина, который вызвал пожарных. Когда на место приехали пожарные, дом был полностью охвачен огнем, крыша и стены обрушились, из-за этого очаг возгорания еще не установлен.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).