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Google запретила разработчикам использовать Windows 7

Источник:
Ixbt.com
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Фото: © Sibnet.ru

Компания Google спустя одиннадцать месяцев после прекращения поддержки Windows 7 со стороны Microsoft потребовала от разработчиков прекратить использовать эту операционную систему, поскольку та больше не поддерживается сообществом Chromium.

В свежем сообщении в репозитории кода Chromium Gerrit разработчик из команды Google Брюс Доусон (Bruce Dawson) объявил, что теперь для разработки Chromium требуется использовать Windows 10.

Windows 7 больше не подходит для разработки Chromium, а также подчеркнул, что никто не взялся добровольно обеспечить поддержку, а Windows 7 является неподдерживаемой ОС. При этом Chromium и его производные продолжат работать на Windows 7, новое ограничение касается лишь разработчиков проектов, приводит Ixbt.com.

В ноябре Google сообщила пользователям, все еще не отказавшимся от операционной системы Windows 7, о том, что поддержка фирменного браузера Chrome для этой платформы продлена как как минимум до 15 января 2022 года.

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