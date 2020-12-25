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Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru
На ЕГЭ по обществознанию легко совершить обидную ошибку и не добрать баллов из-за подзабытой или недостаточно изученной в школе темы. Какие темы по обществознанию можно «прокачать» самостоятельно и где искать достоверный материал в интернете? 

Обществознание, которое остается одним из самых популярных на ЕГЭ, дает знания по широчайшему кругу вопросов: от систем налогообложения до политического устройства мира. Этот предмет нужен как вступительный в вузы на многие престижные специальности — «экономику», «цифровую экономику», «юриспруденцию», «политологию», «психологию» и так далее.

На ЕГЭ по обществознанию знания проверяются по пяти блокам: человек и общество, экономика, социальные отношения, политика, право, а также умения: анализировать информацию и обобщать ее, работать с текстом, определять понятия и термины, устанавливать соответствие позиций. Каждый из этих блоков лучше изучать отдельно.

Экзамен состоит из двух частей. Первая содержит 20 тестовых заданий, где выпускник выбирает верные ответы из предложенных. Вторая — девять заданий с развернутым ответом. Нужно найти информацию в тексте, проиллюстрировать тезисы примерами или самостоятельно аргументировать позицию, составить план, написать мини-сочинение.

Эти задания требуют особых умений и широких знаний, а значит особой подготовки. Знаний, оставшихся в памяти после школьной программы, здесь будет вряд ли достаточно. Можно самостоятельно черпать знания в интернете, но для этого нужна система.   

Программа по обществознанию: повторить онлайн

Полный курс знаний по обществознанию в рамках школьной программы можно получить в онлайн-сервисе «Лицей» от Ростелекома. Этот курс разработали преподаватели лучших московских вузов и школ в соответствии с Федеральным государственный образовательный стандартом.

Курс составлен из видеоуроков и системы оценки. То есть здесь можно не только получить знания, но и протестировать их качество. Если при прохождении тестов были допущены ошибки, система предложит восполнить пробелы в знаниях, и порекомендует нужные уроки.

Сейчас есть уникальная возможность стать обладателем подарочного промокода на подписку «Лицей Плюс». Для этого нужно  принять участие в новогодней онлайн-игре «Вопросы про…» от Sibnet.ru. Участнику достаточно заработать игровые баллы за правильные ответы на вопросы, а затем обменять их на подписку в игровом магазине.

Гарантия поступления

В «Лицее» есть специализированный курс подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Это эффективная, методически выверенная программа, нацеленная на конкретный результат — максимально высокие балы на экзамене.

Представлены только темы, которые необходимы для экзамена, в простом и понятном формате — ничего лишнего. Уроки выстроены с ориентиром на обучение школьника отвечать на любой вопрос так, чтобы получить за него максимум баллов.

Достоинство курса еще и в том, что здесь учат неочевидным, но очень важным вещам. Например, как перестать бояться экзамена. Для этого проводятся пробные ЕГЭ и специальные мастер-классы, чтобы ученики чувствовали себя уверенно. Опытные преподаватели делятся лайфхаками, секретными алгоритмами и методами решения заданий ЕГЭ.

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Топ комментариев

лачинов

К сожалению эти цифры уже давно ни о чем не говорят. Отчасти потому что рейтинг самого ВЦИОМа ниже плинтуса.

nastya19944

Олигархи теперь станут богаче, а бедные еще беднее.

лачинов

Пожалуй на эти деньги действительно можно было бы кое что сделать. Например создать некоторое количество...

Иркут 69

Почему к сожалению? Просто, не говорят и ничего не означают. Обычная пропагандистская шелуха.

Uynachalnica

Ей то чего переживать, или в буфете чего недодали?