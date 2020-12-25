Как «прокачать» темы ЕГЭ по обществознанию в интернете

На ЕГЭ по обществознанию легко совершить обидную ошибку и не добрать баллов из-за подзабытой или недостаточно изученной в школе темы. Какие темы по обществознанию можно «прокачать» самостоятельно и где искать достоверный материал в интернете?

Обществознание, которое остается одним из самых популярных на ЕГЭ, дает знания по широчайшему кругу вопросов: от систем налогообложения до политического устройства мира. Этот предмет нужен как вступительный в вузы на многие престижные специальности — «экономику», «цифровую экономику», «юриспруденцию», «политологию», «психологию» и так далее.

На ЕГЭ по обществознанию знания проверяются по пяти блокам: человек и общество, экономика, социальные отношения, политика, право, а также умения: анализировать информацию и обобщать ее, работать с текстом, определять понятия и термины, устанавливать соответствие позиций. Каждый из этих блоков лучше изучать отдельно.

Экзамен состоит из двух частей. Первая содержит 20 тестовых заданий, где выпускник выбирает верные ответы из предложенных. Вторая — девять заданий с развернутым ответом. Нужно найти информацию в тексте, проиллюстрировать тезисы примерами или самостоятельно аргументировать позицию, составить план, написать мини-сочинение.

Эти задания требуют особых умений и широких знаний, а значит особой подготовки. Знаний, оставшихся в памяти после школьной программы, здесь будет вряд ли достаточно. Можно самостоятельно черпать знания в интернете, но для этого нужна система.

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