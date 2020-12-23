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СК раскрыл подробности второго дела Кляйна

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Администрация города Томска

Второе уголовное дело о превышении полномочий возбуждено в отношении арестованного мэра Томска Ивана Кляйна, подтвердило вечером в среду СУ СКР по Томской области.

Кляйна задержали за превышение должностных полномочий 13 ноября. Уголовное дело связано с деятельностью ОАО «Томское пиво», которым ранее руководил мэр: по версии следствия, он незаконно отказал бизнесмену Аминову в предоставлении земельного участка под застройку. В среду стало известно о новом уголовном деле.

«По версии следствия, в 2015 году подозреваемый, являясь мэром города Томска, действуя в интересах своей дочери, дал заведомо незаконное указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предоставить земельный участок в областном центре его дочери без проведения торгов», – говорится в сообщении следствия.

Между муниципальным образованием «Город Томск» и дочерью мэра был заключен договор купли-продажи указанного участка по цене ниже рыночной стоимости. Следствие считает, что в результате этих действий был «причинен существенный вред интересам общества и государства, выразившийся в дискредитации органов власти, нарушении прав граждан на приобретение указанного земельного участка, а также в недополучении бюджетом муниципального образования "Город Томск" денежных средств».

Оба уголовных дела Кляйна соединены в одно производство. Под уголовное преследование также попала жена мэра Галина Кляйн – по версии следствия, она оказала сопротивление при обыске.

Тема: Задержание мэра Томска
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Топ комментариев

sab2_48k

Я не оправдываю поступок этого человека, но пусть МО огласит реальные причины данного поступка. Правильно...

Uynachalnica

Красава, а кто кроме него из бывших? Но к чему это? Власть сменится где-то после 2030-го, а там по установившемуся...

jeryakob

знает, что наворотил делов. пытается прикрыться одеялком

Drronum

Ух как мягенько себе постелил. И перинкой обложился.

urbasik

Голодным детям пьяниц приготовиться поститься.