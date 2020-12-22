НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Двигатели для Ил-114-300 будут испытывать в Омске

Источник:
Sibnet.ru
102 0
Фото: Vitaly V. Kuzmin allow to use this picture in Copyright Policy / CC BY-SA 4.0

Турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ для нового самолета Ил-114-300 будут проходить испытания на полигоне Омского моторостроительного завода имени Баранова в микрорайоне Крутая Горка Омска, сообщил во вторник губернатор Омской области Александр Бурков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНовый лайнер  Ил114300 совершил первый полет

«Сегодня запущен новый стенд по испытанию двигателей ТВ7-117СТ, которые будут проводиться до 2024 года. Это двигатели для министерства обороны и для гражданской авиации, мы получаем большой заказ на проведение испытательных работ. Крутогорский филиал до 2024 года обеспечен заказами, это определенная гарантия его развития», – цитирует Буркова ТАСС.

Ил-114-300 – универсальная платформа, которая обеспечивает возможность создания на ее базе семейства самолетов различного назначения: грузового, комбинированного грузопассажирского, самолетов специальной авиации, самолета на лыжно-колесном шасси. Технические характеристики летательного аппарата позволяют эксплуатировать его в сложных климатических условиях, при слабой аэродромной инфраструктуре.

Еще по теме
Apple выпустит электромобиль
Путин назвал первый полет нового МС-21 большим событием
Новый лайнер для регионов Ил‑114‑300 совершил первый полет
Ростех показал видео первого полета МС-21 с российским двигателем
смотреть все
Технологии #Техника #Промзона #Транспорт и дороги
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума приняла закон о возвращении вытрезвителей
•
Эксперты предсказали подорожание денег в России
•
Малые партии вступили в жестокую борьбу за места в Госдуме
•
Небо над Сибирью и Уралом закроют уникальным «Подлетом»
Подробности
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
Как это работает
•
Как форматировать текст в Telegram
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Имитация красной икры: из чего делают искусственный деликатес
•
Недорого и интересно: как подтянуть школьника онлайн
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Трое полицейских похитили новосибирца ради денег
Сибирь 22.12.2020 16:43
Двигатели для Ил-114-300 будут испытывать в Омске
Сибирь 22.12.2020 16:33
Омичи угнали машину, чтобы свозить девушку в новосибирский зоопарк
Сибирь 22.12.2020 16:20
Небо над Сибирью и Уралом закроют уникальным «Подлетом»
Сибирь 22.12.2020 16:06
Самое популярное
Где взять бесплатный промокод на фильмы Wink
11157
Расследование про тайну подушки Кляйна показали на «России 24»
4435
Ванга сделала страшное предсказание на 22 декабря
4097
ТНТ закрыл телевизионное шоу «Дом-2»
3285
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума приняла закон о возвращении вытрезвителей
•
Эксперты предсказали подорожание денег в России
•
Малые партии вступили в жестокую борьбу за места в Госдуме
•
Небо над Сибирью и Уралом закроют уникальным «Подлетом»
Подробности
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
Про мат, интим и Навального: самые яркие цитаты Путина
•
Хуже не будет: как ставят прививки от коронавируса
•
Новогодняя онлайн-игра стартовала на Sibnet.ru
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Онлайн-школа: учимся с «Ростелеком Лицей»
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Ростелеком для геймеров: облачные игры и тарифы
Мультимедиа
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
Sibnet.Ru
Топ комментариев

scaur

Надоел не столько коронавирус, сколько "вся мышиная возня" вокруг него. На данный момент даже непосвященным...

suportar

У тебя проблемы? Котелок не варит?

suportar

Последнее телешоу показало, что за 20 лет дееспособная команда так и не создана.

pepelmetal

Ой, что там вещали наши максики? Что изоляция не возможна в "нормальных" то странах)? Как не удобно получилось,...

Stas26

Подарки практически закончились,а до 31го игра?