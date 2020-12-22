Двигатели для Ил-114-300 будут испытывать в Омске

Турбовинтовые двигатели ТВ7-117СТ для нового самолета Ил-114-300 будут проходить испытания на полигоне Омского моторостроительного завода имени Баранова в микрорайоне Крутая Горка Омска, сообщил во вторник губернатор Омской области Александр Бурков.

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«Сегодня запущен новый стенд по испытанию двигателей ТВ7-117СТ, которые будут проводиться до 2024 года. Это двигатели для министерства обороны и для гражданской авиации, мы получаем большой заказ на проведение испытательных работ. Крутогорский филиал до 2024 года обеспечен заказами, это определенная гарантия его развития», – цитирует Буркова ТАСС.

Ил-114-300 – универсальная платформа, которая обеспечивает возможность создания на ее базе семейства самолетов различного назначения: грузового, комбинированного грузопассажирского, самолетов специальной авиации, самолета на лыжно-колесном шасси. Технические характеристики летательного аппарата позволяют эксплуатировать его в сложных климатических условиях, при слабой аэродромной инфраструктуре.