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Новый лайнер для регионов Ил‑114‑300 совершил первый полет

Источник:
Sibnet.ru
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Новый пассажирский региональный турбовинтовой авиалайнер Ил-114-300 совершил первый полет — видео опубликовано на YouTube-канале Ростеха.

Воздушное судно предназначено для региональных перевозок и вмещает до 68 пассажиров. На самолете устанавливается новый турбовинтовой двигатель ТВ7-117СТ-01, который обеспечивает дальность полета до 1,5 тысячи километров при полной загрузке пассажирами и до 5 тысяч километров с нагрузкой 1,3 тысячи килограммов и максимальным запасом топлива.

Особенности конструкции воздушного судна позволяют использовать его на малооборудованных аэродромах местных авиалиний. Ил-114-300 может приземляться как на бетонные, так и на плотные грунтовые полосы, оснащен встроенным пассажирским трапом и в целом обладает высоким уровнем автономности. Все это делает его незаменимым для эксплуатации в удаленных районах Дальнего Востока и Сибири.

Лайнер должен заменить Ан-24. В 2022 году «Объединенная авиастроительная корпорация» планирует завершить сертификацию Ил-114-300, а с 2023 года — начать его серийные поставки перевозчикам.

Ил-114-300 — модернизированная версия разработанного еще в СССР регионального турбовинтового самолета Ил-114, совершившего первый полет весной 1990 года.

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