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Девочка из России вошла в число высокооплачиваемых блогеров

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Шестилетняя Анастасия Радзинская из Краснодара заняла седьмое место в списке самых высокооплачиваемых блогеров YouTube 2020 года по версии журнала Forbes. Доход с ее каналов составил 18,5 миллиона долларов.

Настя Радзинская родилась в Краснодаре, а в 2018 году переехала с родителями в штат Флорида. При рождении у Насти диагностировали детский церебральный паралич, ее родители создали блог, чтобы отслеживать прогресс в лечении болезни.

Сейчас у Анастасии несколько YouTube-каналов, на которые подписаны более 190 миллионов человек. У основного канала девочки под названием Like Nastya на сегодня более 65 миллионов подписчиков.

Первое место в рейтинге Forbes третий год подряд занимает девятилетний американец Райан Каджи с каналом Ryan's World, его годовой доход составил 29,5 миллиона долларов. На второй строчке — американский блогер Джимми Дональдсон, заработавший 24 миллиона долларов.

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