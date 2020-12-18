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Леха из деревни стал коммунистом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КПРФ

Прославившийся после обучения на березе омский студент Алексей Дудоладов, известный в Сети как Леха из деревни, стал членом КПРФ, сообщило региональное отделение партии.

Алексей Дудоладов из деревни Станкевичи Называевского района Омской области стал известен после того, как рассказал губернатору региона Александру Буркову что вынужден учиться на березе, потому что скорость интернета дома не позволяет созваниваться с преподавателями для дистанционного обучения.

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Омича знают в Сети под ником Леха из деревни. После встречи с губернатором блогер стал вести активную политическую жизнь, его пригласили в общественный совет по связи. Теперь он решил вступить в КПРФ.

«Моя задача сейчас на первых порах добиться того, чтобы интернет и мобильная связь пришли в каждое село нашей области. Тогда наши деревни не будут умирать, молодёжь станет меньше уезжать в крупные города. В КПРФ вступил, так как идеи этой партии схожи с моими – помочь моим односельчанам», – цитирует Дудоладова пресс-служба партии.

В сообщении уточняется, что блогер пришел на вручение партбилета в морской форме, так как учится в Омском институте водного транспорта.

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